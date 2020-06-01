Перспективная территория

Молодые ученые из Восточного Казахстана стали обладателями солидных грантов.

Комитетом науки МОН РК впервые был объявлен конкурс на грантовое финансирование молодых ученых по научным и научно-техническим проектам на 2020–2022 годы. Ожидается, что это даст возможность обеспечить смену поколений в этой сфере и открыть путь в большую науку для молодых ученых.

Победителями конкурса от ВКГТУ им. Д. Серикбаева стали трое молодых ученых, которые ведут свои исследования по использованию природных ресурсов, геологии и другим приоритетным направлениям.

Так, доктор PhD Даулет Асанов разрабатывает проект «Исследование крупных источников выбросов вредных веществ в атмосферный воздух города Усть-Каменогорска с выявлением причин повышенного содержания сероводорода».

– Сероводород является токсичным газом, способным в больших концентрациях привести к тяжелым последствиям для организма человека, – комментирует ученый. – При этом он не нормируется при процессах получения металлов (плавке) и сжигании угля. Одна из основных целей проекта – выявить причины такого явления.

По словам Даулета Асанова, общий объем выбросов по Усть-Каменогорску составляет около 60 000 тонн в год. Сероводорода, по официальным данным, выбрасывается всего 0,7 тонны в год, а максимальная зафиксированная концентрация составила 1,0534 мг/м3 (миллиграмм на кубический метр), – 130-кратное превышение предельно допустимых концентраций (ПДК).

Так, современными методами анализа предполагается определение возможных значительных источников выбросов сероводорода в атмосферный воздух Усть-Каменогорска. Объем грантового финансирования этого проекта на 2020–2022 годы составит 75,7 млн тенге.

Не менее интересную работу ведет доктор PhD Бакытжан Амралинова. Название ее проекта – «Проведение гидрохимических исследований озер Восточного Казахстана с целью выявления в них минерализации редких металлов». Целью проекта является исследование химического состава воды озера, соляного раствора, горных пород с целью выявления минерализации редких металлов и другого сырья.

Бакытжан Амралинова проведет полевые исследования озер и отбор проб воды из осадков, горького и солевого рассола из этих озер. Будет проводиться химический анализ, исследование минерального состава образцов с использованием высокоразрешающих и высокочувствительных методов исследования, а также формирование рекомендаций по возможности принятия и использования озерами воды и рассолов для щелочных металлов. Объем финансирования этого проекта на 2020–2022 годы составит 62,8 млн тенге

Научные изыскания доктора PhD Натальи Зимановской направлены на изучение горных пород нашего региона. Это исследование перспектив присутствия в горных породах тантала, ниобия, бериллия, лития, олова, вольфрама (Ta, Nb, Be, Li, Sn, W) и других редких металлов в качестве дополнительного резерва укрепления и развития минерально-сырьевой базы Восточно-Казахстанского региона.

– В нашей области главной редкометалльной структурой является Калба-Нарымская зона, где сосредоточены месторождения, – пояснила Наталья Зимановская. – Там в прошлые годы разрабатывались преимущественно месторождения редкометалльных пород Белогорским горно-обогатительным комбинатом (Бакенное, Юбилейное, Белая гора и другие участки). В 1994 году добычные работы были прекращены, месторождения законсервированы. Тем не менее есть перспективные территории, на которых нужно проводить исследования.

Объем финансирования проекта на 2020–2022 годы составит 52,3 млн тенге. Средства для развития научных программ молодых ученых ВКГТУ будут поступать частями (траншами).

Ерик Абитов