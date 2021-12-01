Период созидания и прогресса, мира и согласия

В истории человечества немало примеров, когда отдельная личность, имея стратегическое мышление и обладая лидерскими качествами, повлияла на ход глобальных событий. Целую эпоху в жизни нашей страны знаменует собой личность Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева.

Талантливый стратег, реформатор, мудрый политик – всё это о Нурсултане Назарбаеве. Заслуги Первого Президента в становлении и развитии нашего государства переоценить трудно. За короткое с точки зрения истории время Елбасы удалось не просто основать новое государство, но и сделать его узнаваемым и признаваемым во всём мире. Как нельзя точно о роли Нурсултана Назарбаева в своём Послании народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» сказал Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: «За эти годы под руководством Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева наша страна превратилась в стабильное и авторитетное в мире государство. Благодаря прочному единству мы укрепили свою независимость и создали условия для улучшения благосостояния народа. Это время стало периодом созидания и прогресса, мира и согласия. Наш путь развития получил признание во всём мире как казахстанская модель, или модель Назарбаева».

Достойным признанием выдающихся заслуг Елбасы стал государственный праздник – День Первого Президента Республики Казахстан, который был учреждён 1 декабря 2011 года. К слову, эта дата выбрана неслучайно – именно в этот день в далёком 1991 году состоялись всенародные выборы, на которых Нурсултан Назарбаев получил свыше 98 процентов голосов и был избран на должность Президента Республики Казахстан. Много позже Елбасы отмечал: «Я был удостоен чести моим народом стать Первым Президентом независимого Казахстана».

Ежегодно 1 декабря по всему Казахстану проводятся культурно-массовые мероприятия, главной целью которых является укрепление мира и согласия в стране.

Накануне знаменательного праздника мы побеседовали с ведущим научным сотрудником Научно-исследовательского центра «Алтайтану» Восточно-Казахстанского университета имени Сарсена Аманжолова Нелли Краснобаевой об исторической роли Первого Президента в становлении страны и достигнутых успехах на мировой арене.

– Бесспорно, современный облик Республики Казахстан сформировался во многом благодаря своевременным и значимым решениям Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева. На чём, на Ваш взгляд, были сосредоточены усилия Елбасы в 1991 году, в момент становления независимого государства?

– Взяв на себя огромную историческую ответственность и возглавив молодое суверенное государство, наш Первый Президент проявил себя как сильная личность, мудрый политик.

В сложных условиях были приняты важнейшие политические и экономические решения, определившие логику развития нашего государства на десятилетия вперёд. Это новое конституционное законодательство, введение национальной валюты, демаркация и делимитация границ, приватизация государственной собственности, переход к рыночным отношениям и другие основополагающие реформы.

Указ Президента о закрытии Семипалатинского ядерного полигона вошёл в летопись мировой истории как начало новой эпохи. Нурсултана Назарбаева назвали лидером глобального антиядерного движения. Такой чести не удостоился ни один современный политик.

За годы независимости в Казахстане создана новая политическая система с сильной президентской властью, основанной на принципах демократии и уважении основных прав и свобод человека. В мае 1992 года была принята Государственная программа «Стратегия становления и развития Казахстана как суверенного государства», в которой определена модель развития нашей страны как общества открытого типа, демократического, миролюбивого государства с многоукладной рыночной экономикой. В 1992 году Парламент РК утвердил государственные символы независимого Казахстана – Флаг, Герб и Гимн. В 2006 году утверждён новый Гимн Республики Казахстан.

В своё время французский философ Вольтер говорил: «Свобода состоит в том, чтобы зависеть только от законов». Основной закон нашей страны – первая Конституция независимого Казахстана, принятая в январе 1993 года, объявила его демократическим, светским и унитарным государством, определила права и обязанности граждан. Продолжение реформ политической системы привело к принятию в 1995 году ныне действующей Конституции.

– Особое место в политике Нурсултана Назарбаева занимают межэтнические отношения. Как Елбасы удалось превратить полиэтничность в визитную карточку Республики Казахстан?

– Важно понимать значимость создания по инициативе Нурсултана Назарбаева уникального общественного института – Ассамблеи народа Казахстана – для содействия в регулировании и поддержании межнационального мира и стабильности в республике. Это не просто общественная организация, изменения и дополнения в Конституцию страны 2007 года позволили Ассамблее делегировать в Парламент страны девять своих представителей.

В республике нет ни одного закона, который бы ущемлял права граждан. Таким образом, Ассамблея народа Казахстана – это результат уникального политического новаторства Казахстана. Сегодня Конституция и Ассамблея народа Казахстана не просто ровесники. Это две великие ценности, ставшие фундаментом стабильности, модернизации и процветания.

Принципиальной казахстанской особенностью является тот состоявшийся факт, что именно народ Казахстана выстраивает собственную модель общественного развития, модель межэтнической толерантности и общественного согласия, признанной в мировой политике как модель Нурсултана Назарбаева.

Казахстанская модель предполагает гармоничное сосуществование всех этносов. Думаю, здесь уместно прибегнуть к метафоре и сравнить наше общество, нашу модель сосуществования с симфоническим оркестром. Каждый инструмент, как и каждый этнос, самостоятельный, уникальный, хорошо различимый, но все они исполняют общую мелодию, которая возможна во всей своей полноте и красоте только в том случае, если все инструменты звучат слаженно, не перебивая и не заглушая друг друга. Идёт взаимопроникновение культур, но при этом каждая сохраняет свою уникальность и самобытность. Не должно быть границ во взаимодействии представителей различных этносов друг с другом, представители любой национальности должны в равной мере ощущать свою принадлежность к обществу, стране и свою принадлежность к тому или иному этносу.

Только у нас, в Восточно-Казахстанской области, в дружбе и взаимопонимании проживают 105 этносов (всего в стране 140 этносов), мирно сосуществуют 20 различных конфессий, действуют 13 Домов дружбы – центров общественного согласия, 114 этнокультурных объединений.

– Нурсултан Назарбаев показал себя дальновидным политиком, всегда стараясь быть на шаг впереди и отвечать на все вызовы времени. На чём в своих Посланиях делал акценты Елбасы в конкретный исторический период времени, и что является свидетельством того, что его решения были верны?

– Несомненно, Нурсултан Абишевич, обладая способностью предопределять ход истории, оказывает колоссальное воздействие на умы и сознание миллионов людей не только в нашей стране, но и в мире. Он построил независимое и суверенное государство со всеми атрибутами современной демократической и светской страны, обеспечив ей стабильность и безопасность.

Благодаря его взвешенной политике мира и доверия Казахстан стал неотъемлемой частью мировой экономики, эпицентром согласия, мира и толерантности.

Например, в 2006 году в Послании Президента был определён стратегический паритет в области экономики – к 2030 году Казахстан должен войти в число 50 наиболее развитых мировых держав. Мы, народ Казахстана, являемся свидетелями того, как это направление было успешно реализовано.

В декабре 2012 года было опубликовано Послание Президента народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050». Новый политический курс состоявшегося государства, в котором определена программа стратегического развития Казахстана до 2050 года. Главная цель – Казахстан должен войти в группу 30 самых развитых стран мира. Основой экономической политики должен стать прагматизм на принципах прибыльности, возврата от инвестиций и конкурентоспособности. Многовекторная программа развития страны предусматривает модернизацию всех сфер общества. Уверена, к 2050 году мы достигнем и этой цели!

Сегодня очевидно, что успех и политической, и экономической модернизации зависит в первую очередь от уровня общественного сознания, где приоритетом является духовность. Это стало основой статей «Семь граней Великой степи» и «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», реализации масштабной программы «Рухани жанғыру».

23 ноября 2021 года во время расширенного заседания политсовета партии «Nur Otan» Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев представил свод принципов «Семь столпов государственности», которые станут ключевым ориентиром для казахстанцев.

«Постоянно укрепляя независимость и сохраняя целостность страны, поддерживая ценность семьи и продвигая национально-духовную культуру, уделяя внимание приобретению глубоких знаний и честному труду, мы станем нацией созидателей», – сказал Нурсултан Назарбаев.

– Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева по праву можно назвать стратегом международного уровня: за 30 лет Независимости Республика Казахстан стала узнаваемой и признанной во всём мире. Какие глобальные инициативы выдвигал Елбасы, и как они приняты мировым сообществом?

– Мировым сообществом был принят целый ряд глобальных инициатив, выдвигаемых Елбасы, свидетельством чего является создание по его инициативе Таможенного союза, Единого экономического пространства Казахстана, России, Беларуси и запуск с января 2015 года Евразийского экономического союза.

В числе ключевых внешнеполитических приоритетов Казахстана всегда остаётся готовность реагировать на современные глобальные вызовы.

Неслучайно Казахстан впервые избран непостоянным членом Совета безопасности Организации Объединённых наций на 2017–2018 годы. Председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Астанинском саммите, председательство в Организации Исламская Конференция, Шанхайской организации сотрудничества, Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии – это выдающиеся свершения, которые стали возможны благодаря мудрой и эффективной политике Нурсултана Назарбаева.

Казахстан стал первой страной Центрально-Азиатского региона, где прошёл саммит ОБСЕ после десятилетнего перерыва. Его проведение укрепило авторитет страны и Первого Президента на международной арене. Также в столице Казахстана ежегодно проводятся съезды лидеров мировых и традиционных религий.

День Первого Президента Республики Казахстан – знаменательная дата для нашего государства. Этот праздник – свидетельство и подтверждение исторических заслуг Нурсултана Абишевича Назарбаева в становлении и развитии независимой Республики Казахстан.

Татьяна Кравченко