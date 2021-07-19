Период агитации

В Восточном Казахстане завершилась регистрация кандидатов на выборы 77 акимов сельских округов.

Выдвижение кандидатов продолжалось до 18:00 часов 9 июля, их регистрация была завершена 14 июля в 18:00 по местному времени.

По информации председателя Восточно-Казахстанской областной избирательной комиссии Ерсаина Набиева, в регионе зарегистрированы 235 кандидатов, из них 85 выдвинуты политическими партиями, 150 – самовыдвижением. Средняя конкурентность составила три человека на одно место.

– Наибольшее количество кандидатов, а именно по четыре человека – в Маканчинском сельском округе Урджарского района, в Белкарагайском сельском округе Катон-Карагайского района, в Ушановском сельском округе Глубоковского района, в Архатском сельском округе Абайского района. По три кандидата – в остальных избирательных округах, – отметил Ерсаин Набиев.

В разрезе партий по 76 избирательным округам представлен 61 кандидат от партии Nur Otan, 18 кандидатов от Народно-демократической патриотической партии «Ауыл», от партии ADAL три кандидата, по одному кандидату от Демократической партии Казахстана «Ак Жол», Народной партии Казахстана и Общенациональной социал-демократической партии. В одном избирательном округе зарегистрированы только самовыдвиженцы.

Также, по словам Ерсаина Набиева, из 235 кандидатов 168 являются государственными служащими, в том числе 48 кандидатов повторно баллотируются в акимы в конкретном сельском округе, 3 кандидата являются или ранее являлись акимами других сельских округов. 67 кандидатов прошли проверку на соответствие требованиям законодательства в сфере госслужбы, при этом последнее место работы не связано с государственной службой. Из них девять – представители коммерческих структур, 52 – работники бюджетных организаций, двое временно не работают, один – представитель НПО.

Из общего числа кандидатов – 174 мужчины и 61 женщина. Средний возраст – 44 года, при этом самому молодому – 26 лет, самому возрастному – 61 год.

90 кандидатов проживают в сельском округе, в котором баллотируются, 130 – в районе, 14 – в области, один – в другом регионе, но родился в сельском округе, в котором баллотируется.

Сразу же после окончания регистрации началась предвыборная агитация. Она завершится в 00:00 часов по местному времени 24 июля.

Дарья Антон

Фото из открытых источников