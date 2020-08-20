Перезагрузка в масштабах страны

В Республике Казахстан стартовали первичные выборы партии Nur Otan – праймериз.

Внутрипартийные выборы в масштабе общереспубликанских пройдут впервые за всю историю страны. В результате выберут кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК и маслихатов.

Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев отметил, что именно партии должны стать источником выдвижения кандидатов, болеющих за судьбу страны и умеющих принимать грамотные решения.

Что касается выборного новшества, то лидер партии Нурсултан Назарбаев отметил, что праймериз могут стать реальным социальным лифтом для казахстанцев с активной гражданской позицией. Партия же акцентирует внимание на озвученных предложениях и направит свою деятельность на восстановление экономики Казахстана после пандемии коронавирусной инфекции.

– Перед страной стоит вопрос восстановления экономического роста после пандемии, создания рабочих мест, оживления работы малого и среднего бизнеса, – подчеркнул Председатель партии Nur Otan Нурсултан Назарбаев. – Также предстоит проанализировать проблему борьбы с пандемией и подготовиться на случай её второй волны. Всё это войдет в предвыборную программу партии и станет руководством к действиям партийцев на следующие пять лет.

Отметим, что уже в первый день регистрации участников внутрипартийного отбора, 17 августа, кандидаты проявили активность. Так, свои заявки подали более 1000 человек. Из них 336 женщин, в том числе 20 многодетных матерей, 228 молодых людей до 35 лет, а также 8 граждан с особыми потребностями и многие другие. Если от первичных партийных организаций выдвинуто 322 человека, то 717 кандидатов – это самовыдвиженцы.

По данным веб-портала primaries.kz на 18 августа, заявление подали 2590 человек. Из них 521 зарегистрирован в качестве кандидата. По количеству поданных заявлений тройку лидеров замыкает Восточно-Казахстанская область – 204 заявки, первое и второе места поделили Акмолинская (545) и Костанайская (363) области соответственно. В рейтинге зарегистрированных кандидатов наш регион занимает лидирующую позицию – 115, следом идут Алматинская область (92) и Алматы (54).

Добавим, что подать заявку для участия в праймериз можно онлайн через информационную систему «Праймериз» на сайте https://primaries.kz/ либо лично в территориальных организационных комитетах. Выдвижение и регистрация кандидатов продлятся до 28 августа включительно. Претендентом может стать любой гражданин, разделяющий ценности партии и обладающий избирательным правом.

Итоги праймериз с рейтингами кандидатов будут опубликованы 5 октября.

Александра Исаева