Перезагрузка партийной работы

В ВКО идет подготовка к проведению внутрипартийного отбора партии Nur Otan.

В областном центре состоялось заседание актива партии Nur Otan, посвященное обсуждению готовности к проведению праймериз. Председатель партии, Первый Президент – Елбасы Нурсултан Назарбаев подписал постановление о проведении праймериз с 17 августа по 3 октября 2020 года. В связи с этим председатель Восточно-Казахстанского областного филиала партии Nur Otan, аким области Даниал Ахметов провел заседание партийного актива по обсуждению готовности к проведению внутрипартийного отбора (праймериз).

– Проведение праймериз – это свидетельство дальнейшей «перезагрузки» партийной работы. Для формирования пула новых лидеров будет проводиться открытый внутрипартийный отбор, – сказал Даниал Ахметов.

Согласно правилам проведения праймериз при формировании партийных списков обязательным является представленность женщин не менее 30 процентов, а молодежи до 35 лет – не менее 20 процентов.

В Восточном Казахстане примут участие в голосовании 60592 члена партии, объединённых в 295 первичных партийных организаций.

Для процедуры голосования в городах и районах определено 222 участка. Из них на 163 будет установлено 318 ноутбуков для организации онлайн-голосования.

На остальных 59 участках голосование будет проходить традиционным способом в связи с отсутствием интернет-связи.

– Для проведения публичных дебатов по области определены 103 помещения, – проинформировал первый заместитель председателя Восточно-Казахстанского областного филиала партии Nur Otan Олег Чугунков. – Решены организационные вопросы. А именно заключены договоры аренды, проведено оснащение помещений.

На активе также был разъяснен порядок регистрации кандидатов для участия в праймериз и дана подробная информация по их проведению.

Марк Касымов