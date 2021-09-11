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Перешли на пятидневку

11.09.2021
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По всей Восточно-Казахстанской области Центры обслуживания населения переходят на пятидневный график работы.

По информации пресс-службы филиала «Правительства для граждан» по ВКО, согласно Постановлению главного государственного санитарного врача Казахстана ЦОНы региона не будут работать в выходные дни. При этом жители Восточного Казахстана с безопасным или нейтральным статусами смогут получать государственные услуги без обязательного предварительного бронирования очереди.  

Решение о введении единого графика работы Центров обслуживания населения по региону было принято с учетом того, что ЦОНы являются единым провайдером по оказанию услуг, в частности по приёму документов и выдаче готового результата, и находятся в прямой зависимости от графика работы государственных органов. Таким образом, Центры обслуживания населения будут работать в будние дни с 09.00 до 18.00 часов, а суббота и воскресенье будут считаться выходными днями.  

Для удобства населения в Усть-Каменогорске и Семее начнут действовать по одному дежурному отделу с графиком работы с 09.00 до 20.00 часов в будние дни. В областном центре в таком формате будет работать Центр обслуживания населения по адресу: улица Белинского, 37а, в Семее – по адресу: улица Б. Момышулы, 22.

Дарья Антон

Фото из открытых источников

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