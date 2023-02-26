Перешагнув вековой рубеж

«Наша бабуля умножает в уме двузначные числа быстрее нас всех», – с улыбкой делятся родственники труженицы тыла Анны Филипповны Гурагат, которая в этом году отметила вековой юбилей.

Дожить до ста лет. Обычно такое пожелание звучит в адрес именинника. Жительница посёлка Новая Бухтарма выполнила его на сто процентов. Кстати, она продолжила династию долгожителей – отец героини повествования дожил до 103 лет…

Анна Гурагат родилась в селе Дородница Зыряновского района (ныне – район Алтай) в семье крестьян. У родителей было девять детей. Детство, как и у большинства в то время, выдалось трудным. Когда ей было девять лет, умерла мама. Отец ещё несколько раз женился, но отношения между детьми и мачехами были сложные.

Анна Филипповна окончила пять классов, за знаниями приходилось ходить пешком несколько километров в другое село – Васильевку.

После школы она сразу же пошла работать в колхоз, который впоследствии преобразовали в совхоз. Здесь трудилась учётчиком, весовщиком, кладовщиком, прицепщиком…

И без того трудную жизнь ещё больше омрачила грянувшая война. Ей было всего 18 лет. Почти всех деревенских мужчин забрали на фронт. Всю работу за них выполняли женщины, старики и дети. Трудились днём и ночью – дома почти не бывали, а сами – полуголодные. Анна Гурагат работала на лесозаготовках.

– Было и холодно, и голодно, но мы выдержали, никогда не жаловались, – вспоминает труженица тыла. – Мы умели радоваться мелочам, были дружные. Молодёжи сейчас этого не хватает.

После войны Анна Гурагат познакомилась с будущим мужем, они поженились и переехали в посёлок Новая Бухтарма. Здесь она сначала работала санитаркой, а потом уборщицей на местном цементном заводе. Оттуда и вышла на заслуженный отдых.

С супругом Михаилом, участником Великой Отечественной войны, вырастили четверых детей. Время быстро промчалось. Больше двадцати лет минуло с того дня, как не стало второй половины. Однако бабу Аню всегда окружают родные. У неё большое семейство – девять внуков и 14 правнуков.

В свои почтенные годы она выглядит и чувствует себя хорошо, по возрасту. Сама может за собой поухаживать. Ходит в гости к соседке по лестничной площадке, следит за новостями. Может часами вспоминать-рассказывать о прожитом и пережитом, удивляя близких интереснейшими подробностями.

– Чтобы что-нибудь посчитать, мы достаём калькулятор или телефон, а наша бабуля в уме двузначные числа умножает. Мы только диву даёмся, – поделилась дочь Галина Пиунова. – Дай Бог маме здоровья и бодрости духа ещё на долгие годы.

…Вековой юбилей собрал немало гостей. К слову, отмечали праздник, как и положено, в кафе, во главе стола – именинница, которая принимала поздравления, добрые пожелания, цветы и подарки. Но главным подарком, как призналась Анна Гурагат, для неё являются любовь и внимание близких людей, которые проявляются в повседневных делах.

Александра Исаева

Район Алтай