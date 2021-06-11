Переправят, вкусно накормят…

Пока строится мостовой переход через Бухтарминское водохранилище, паромная переправа остаётся важнейшим транспортным узлом, связывающим несколько районов региона с внешним миром. Как и в прежние годы, она является фактором, влияющим на социальную стабильность населения огромной территории области.

В нынешний навигационный сезон работают одновременно три парома: большие «Күршім», «Иртыш», а также «Одесса». Этих судоходных сил достаточно, чтобы прибывающие транспортные средства без долгих ожиданий могли переправиться на противоположный берег. По словам паромщиков, очереди возникали лишь в дни праздников, когда многократно увеличивался транспортный поток. Кроме этого, обычно ждут наплыва гостей и накануне выходных дней. В целом, обстановка на переправе стабильная, и всем хочется верить, что так будет всегда.

Берега, где ждут прибытия парома, – это ещё и место встречи после долгой разлуки друзей, земляков и одноклассников. Лёгкий приятный бриз, мягко накатывающая на берег волна дарят некую успокоенность, даже эйфорию, и трогают забытые струны души после долгого пути, в особенности после горных серпантинов.

Ещё каждого здесь ждёт безусловный местный бренд – рыба горячего копчения. Отдающие дымком, с золотистой корочкой лещи, щуки, окуни буффало продают женщины из ближних сёл Каинды и Куйган. Сервис предельно адаптирован под запросы покупателей. Со своим товаром в коробках на колёсах рыбницы подходят к находящимся в машинах людям, поэтому даже не нужно выходить из своих авто, чтобы сделать покупку. Труд женщин лёгким никак не назовёшь, но он приносит «живые» деньги, поэтому каждое утро они приезжают со свежей партией копчёной рыбы на переправу.

Так, жительница Куйгана Фарида Серикова воспитывает пятерых детей. Поднимать их приходится в одиночку: муж ушёл из жизни рано. Две дочери уже имеют свои семьи, сын устроился на работу. Однако самые младшие – студенты, поэтому эта работа Фариде нужна. У Гульжан Капышевой двое детей. Они уже выросли, но у женщины тоже нет мужа, да и другой работы. Баглан Кумарова вырастила троих детей, достигла пенсионного возраста, но желание трудиться заставляет её пополнять число рыбниц на переправе. Женщины не теряют бодрости духа, стараются всегда быть на позитиве. В зимние месяцы они заняты изготовлением и реализацией полуфабрикатов: рыбного фарша, вырезки, чищеной рыбы.

– К вечеру привезённый на переправу товар обязательно разойдётся, – говорят они с уверенностью.

Кстати, копчения с этих берегов добираются до самых разных городов и весей Казахстана и даже зарубежья. Рассказывали, что однажды встречали с паромов иностранную делегацию из Поднебесной. Гостям предложили рыбу. Она так понравилась китайцам, что они сделали заказ на вкусный бренд и затем увезли его к себе на родину.

Оценивают его и приезжающие отечественные туристы. С началом лета их поток в район заметно увеличился. Едут на озеро Маркаколь, в каньоны Киин Кериш и Шекельмес. Туристы с удовольствием посещают пункты общественного питания, что работают на берегу. В день нашего посещения открыты были два из них. В принадлежащем семье Борангалиевых кафе рассказали, что на недостаток клиентов жаловаться не приходится, только успевай обслуживать. Привлекательность заведения возросла с запуском летней площадки, откуда открывается отличная панорама водохранилища.

Рассказать о нём стоит ещё и вот почему. Большим плюсом кафе является ассортимент блюд, которые здесь предлагают. Например, жареную рыбу. Её можно считать ещё одним местным брендом. Для семейного бизнеса и переправы в целом. Жареная рыба, манты, лагман, плов, рыбные и мясные котлеты, казахский холодный коже, салаты, варенье, различные маринады и соленья, кумыс, сезонные овощи, фрукты, арбузы и дыни, сливочное масло, иримшик, курт – всё можно найти в этом кафе.

– Работаем с учётом запросов клиентов, – говорят его владельцы. – Стараемся закупать в фермерских хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей для последующей реализации только самую качественную продукцию. У нас сложились давние деловые отношения с хозяйствами соседнего Катон-Карагайского района. Оттуда нам поставляют мёд, кумыс, продукцию леса – пихтовое масло, ягоду, различные варенья и ещё пантокрин. Из Каинды – молочную продукцию, ягоды. Ещё можем предложить своим клиентам лечебные травяные сборы – есть на них устойчивый спрос.

Из всего увиденного и услышанного можно сделать вывод, что эта точка общественного питания на переправе уже давно переросла обычный статус таких заведений. Это нечто новое – бизнес, объединивший в себе сразу несколько функций. Самое главное, это находит поддержку людей. Открыла кафе в далёком 1996 году индивидуальный предприниматель Ляззат Борангалиева.

Вот такие встречи ждали нас в этот раз на переправе «Қызыл ту». Узловое транспортное звено на карте области живёт встречами и расставаниями, пропуская через себя за навигационный сезон тысячи людей. Его бренды давно стали узнаваемы далеко от этих мест.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район