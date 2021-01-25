Перепелиный бизнес 

Осуждённые из Семея занялись разведением перепёлок.

В декабре 2020 года в учреждении максимальной безопасности ОВ-156/14 начало свою работу второе производство по выращиванию птиц. В работе задействовано четверо осуждённых.

По технологии вывода перепелиных птенцов на инкубаторных аппаратах разводят перепёлок, которые уже начали нестись. Ежедневно на продажу собирают 100–120 яиц. Кроме того, ведётся работа по отбору свежих яиц для инкубации.

– Перепёлки зимой мало несутся, но наши – стабильно. В тёплое время года объём продукции увеличится в 5–6 раз, – отмечают осуждённые. – Пока работают два инкубаторных аппарата. Для выведения цыплят температура поддерживается на уровне 38,1 градуса, применяется инфракрасная лампа с мягким светом. После вылупления цыплят нужно немедленно поместить в сухое и тёплое место.

Ания Есмухамет

Семей