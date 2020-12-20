Актив и волонтёры демократической партии Казахстана «Ак жол» ведут интенсивную агитационную работу среди населения региона.

Представители партии рассказывают гражданам о предвыборной программе и о важности выборов депутатов в Мажилис Парламента РК и маслихаты.

Лозунг «Ак жол» – «Перемены неизбежны». Партийцы считают, что перед Казахстаном стоит множество вызовов и проблем, решение которых невозможно без широкого участия и контроля со стороны общества.

Именно о необходимости кардинальных изменений в социально-экономической, а также политической системах говорится в предвыборной программе партии. В частности, «Ак жол» выступает за отмену банковской тайны для оффшорных счетов членов Правительства, акимов и руководителей национальных компаний, прекращение давления банков, налоговых и правоохранительных органов на бизнес.

Вместе с тем предвыборная программа партии охватывает такие важные аспекты, как социальная справедливость, взвешенная внешняя политика и многое другое.