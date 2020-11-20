Перемены к лучшему по-улански 

Реализация государственных и региональных программ по приоритетным направлениям позволила Уланскому району добиться в этом году хороших результатов в социально-экономическом развитии. Бюджет района за последние три года вырос на 60 процентов.

Как рассказал на пресс-конференции аким Уланского района Нурымбет Сактаганов, по основным экономическим показателям в текущем году сохраняется положительная динамика.

Так, объём промышленной продукции вырос на 106 процентов и составил 21,8 млрд тенге. Объём строительных работ увеличился на 154 процента и составил 11,8 млрд тенге. В этом году удалось привлечь 12,4 млрд тенге инвестиций. Из-за пандемии коронавирусной инфекции количество субъектов малого и среднего бизнеса снизилось на 8,6 процента.

В экономике района основная роль принадлежит агропромышленному комплексу. Объём валовой продукции сельского хозяйства в этом году составил 37,3 млрд тенге.

В районе зарегистрировано более 2,5 тысячи сельхозформирований, функционируют 13 молокоприемных пунктов для закупа молока у населения, имеется 15 молочно-товарных ферм. За этот год произведено свыше 37 тысяч тонн мяса, более 62 тысяч тонн молока, почти 22 тысячи яиц.

В конце года будет завершено строительство двух 40-квартирных арендных и одного 80-квартирного кредитного жилого дома в поселкеКасыма Кайсенова. Кроме того, в скором времени 16 многодетных семей, стоявших в очереди на получение жилья, смогут заселиться в восемь двухквартирных жилых домов.

– На 1 ноября по району введено 5 586 квадратных метров жилья. По итогам года ожидаемый ввод составит 7 494 квадратных метров. В следующем году ещё 188 многодетных и малообеспеченных семей будут обеспечены арендным жильём, в том числе за счёт строительства двух 40-квартирных арендных домов, и 108 семей – за счёт строительства двухквартирных жилых домов, – отметил Нурымбет Сактаганов.

На спонсорские средства в районном центре построено пять спортивных детских игровых площадок, установлены мосты в сёлах Бестерек и Верхние Таинты.

Кроме того, за счёт бюджетных средств проведён капитальный ремонт кровли районной больницы в селе Таврическом, отремонтировано шесть учреждений культуры в поселках Касыма Кайсенова, Таргын, Сагыр, Айыртау, Уланское, Привольное.

Произведены работы по реконструкции моста в селе Мамай батыр и системы электроснабжения в селе Герасимовка, отремонтирован водопровод в селах Айыртау, Алмасай, Уланское.

В посёлке Касыма Кайсенова и селе Таврическое проведён средний ремонт внут—

ренних дорог, а также дорог Таврия – Каменка, Самарская трасса – село Манат.

В этом году в Уланском районе отремонтировали 17 школ. Во всех школах района установлена внутренняя система канализации. По словамНурымбета Сактаганова, все учреждения образования обеспечены видеонаблюдением, интернетом, кабинетами новой модификации.

– В рамках программы «Цифровой Казахстан-2020» в этом году 15 сёл подключат к интернету. Работы будут проведены в сёлах Таинты, Жанузак, Уланское, Бозанбай, Асубулак, Изгутты Айтыкова, Бестерек, Баяша Утепова, Митрофановка, Огнёвка, Отрадное, Ново-Канайка, Привольное, Каменка и Мамай батыр, – отметил Нурымбет Сактаганов.

В районе реализуются три индустриально-инновационных проекта. Один из них – расширение бройлерного производства на Усть-Каменогорской птицефабрике, производительностью до 50 тысяч тонн мясопродукции в год. По словам Нурымбета Сактаганова, в настоящее время осуществляется разработка ПСД, ведутся изыскательские работы. Планируется создать более 400 постоянных рабочих мест.

Ещё один индустриально-инновационный проект – производство икры и мяса рыбы осетровых пород гибрида бестер. Этим занимается с 2014 года компания ТОО «Ost Fish» вблизи села Саратовка. Главная цель проекта – создать значимое производство рыбной продукции и предоставить её на рынок Казахстана и за пределы. Как отметил аким Уланского района, на сегодняшний день построены все три модуля, административно-бытовой комплекс, модульная котельная. В рамках программы «Дорожная карта бизнеса» проведены инфраструктура,электроснабжение, водоснабжение, освещение и вентиляция. Установлено оборудование, зарыблены все три модуля. Конечной фазой проекта является первичная переработка выращенной продукции, то есть отлов, очистка от чешуи и охлаждение.

Выход на проектную мощность – 45 тонн мяса осетровых и четыре тонны икры – запланирован на 2022 год.

В этом году в государственную программу индустриально-инновационного развития вошёл проект по строительству современного предприятия ТОО «CREADA CORPORATION» по переработке пегматитовых руд, с целью получения концентрата окиси лития. Реализовывать проект планируют в 60 км от Усть-Каменогорска по автомобильной трассе на село Самарское, в трёх километрах к северо-западу от села Таргын. Производственная мощность составит 30 тысяч тонн в год, планируется создать более 120 постоянных рабочих мест. В настоящее время получена лицензия на проведение разведки и последующей добычи, разрабатывается проект на геологическую оценку.

У района есть большой потенциал для дальнейшего развития туризма. Бухтарминское водохранилище, Сибинские озёра, а такжеШыбындыколь и Дулыгалы занимают лидирующие позиции среди самых привлекательных водоёмов Восточного Казахстана.

Для развития туристического кластера в селе Бестерек планируется построить музей «Дом археологов». Место для строительства выбрано не случайно, ведь именно здесь, в Бестереке, родился известный казахстанский археолог, доктор исторических наук Зейнолла Самашев, который сейчас руководит раскопками, ведущимися на территории региона. Как отметил Нурымбет Сактаганов, в настоящий момент готовится государственная экспертиза проектно-сметной документации будущего музея.

– На следующий год большие планы. Продолжим строительство жилья для социально уязвимых слоёв населения, строительство школ, благоустройство населённых пунктов, ремонт и реконструкцию дорог, обеспечение центральным водоснабжением, ремонт и реконструкцию канализационных сетей, ремонт и подведение новых электрических сетей, – заключил аким Уланского района.

Дарья Антон

Уланский район