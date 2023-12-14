Перемен требуют наши НПА

Казахстанские законодатели продолжают вносить изменения в нормативно-правовые акты в целях улучшения в стране инвестиционного климата, упрощения налогового администрирования, усиления мер безопасности на дорогах, совершенствования сферы трудовых отношений и многого другого. О том, какие перемены ждут казахстанцев в ближайшее время, читайте в нашей подборке.

МЕНЬШЕ НАЛОГОВ – МЕНЬШЕ ЗАБОТ

В сфере налогового администрирования улучшена процедура возврата превышения НДС на основании результатов аналитического отчёта «Пирамида», а также изменён порядок применения системы управления рисками в целях подтверждения достоверности сумм превышения НДС при проведении тематических проверок и расчёт суммы превышения НДС, подлежащего возврату по результатам проверки.

Что касается дальнейших планов Правительства, то Премьер-министр РК Алихан Смаилов на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата рассказал о намерении внедрить в стране сервисную модель налогового администрирования, ориентированную на налогоплательщика. В результате налоговая отчётность сократится на 30%, а количество налоговых платежей – на 20%. Также будет увеличено вдвое количество видов деятельности для применения режима розничного налога, что позволит охватить более миллиона налогоплательщиков. Новые проекты в обрабатывающей промышленности будут освобождены от налогов на три года, так как привлечение инвестиций остаётся одним из ключевых факторов роста экономики и одним из приоритетов работы правительства. В этой связи глава Кабмина сообщил также о новых механизмах по инвестиционным договорам, которые позволят заключать соглашения на индивидуальных условиях.

Нужен нам работник

Утверждён перечень иностранных работников, на привлечение которых не требуется разрешение местных исполнительных органов. В него вошли кандасы; бизнес-иммигранты; получившие статус беженца или лица, ищущего убежище; въезжающие в РК с целью воссоединения семьи, достигшие совершеннолетнего возраста, являющиеся супругом(ой) гражданина РК и состоящие не менее трёх лет в браке; обучающиеся по очной форме и одновременно работающие в учебных заведениях РК; являющиеся гражданами государств-участников Договора о ЕАЭС; привлекаемые участниками и органами МФЦА; получившие инвесторскую визу и др.

ДОРОГУ ОСИЛИТ ЕДУЩИЙ

С 1 декабря 2023 года, все три зимних месяца казахстанские водители обязаны ездить на зимней резине: этого требует технический регламент. Нарушителям грозит штраф в размере 5 МРП, или 17 250 тенге. Если в течение года водитель совершит аналогичное правонарушение, сумма штрафных санкций возрастёт вдвое.

С 31 декабря 2023 года вводится государственная монополия на изготовление техпаспортов, водительских удостоверений и государственных номерных знаков на автотранспорт. Прейскурант цен на услуги по ускоренному изготовлению и выдаче перечисленных документов, которые оказывает РГП на ПХВ, созданное по решению Правительства, утверждается уполномоченным органом по согласованию с антимонопольным органом.

Правительство утвердило правила ввоза в Казахстан автомашин, зарегистрированных за рубежом. Теперь въезд (ввоз) на территорию РК автотранспортных средств, зарегистрированных в компетентном органе другого государства, осуществляется через пункты пропуска при наличии свидетельства о государственной регистрации автотранспортного средства; договора на оказание услуг по перевозке; сведений из системы электронных паспортов транспортных средств об идентификационных признаках автотранспортных средств, зарегистрированных в государствах-членах ЕАЭС, и их регистрационном учёте.

С января 2024 года ожидаются нововведения по обязательному страхованию ответственности автовладельцев. Расчёт стоимости полиса станет гибким: регулятор АРРФР будет ежегодно менять страховую премию в зависимости от убыточности конкретного региона, применяя поправочные коэффициенты.

ТИЫН ТЕНГЕ БЕРЕЖЁТ

С 1 января 2024 года накопительная система Казахстана будет дополнена обязательными пенсионными взносами работодателя (ОПВР), которые будут перечисляться за счёт собственных средств агента, лиц, имеющих иную оплачиваемую работу, и только за работников, родившихся после 1 января 1975 года. Величина взноса устанавливается от ежемесячного дохода сотрудника, принимаемого для исчисления ОПВР. В 2024 году она составит 1,5%, с возрастанием до 5% с 2028 года.

ДЕРЖИ ДИСТАНЦИЮ

Утверждены Правила организации учебного процесса по дистанционному обучению в школах и колледжах. Так, дистанционное обучение в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего образования предоставляется в случаях введения чрезвычайного положения, ограничительных мероприятий, объявления чрезвычайных ситуаций на соответствующих административно-территориальных единицах, а также на отдельных объектах; неблагоприятных погодных метеоусловий; наличия заключения врачебно-консультационной комиссии о состоянии здоровья обучающегося; участия обучающихся в международных, республиканских учебно-тренировочных сборах, спортивных соревнованиях, интеллектуальных и творческих конкурсах и фестивалях; поступления заявления от родителей или иных законных представителей.

Также документом установлены требования к организациям образования по предоставлению дистанционного обучения и в форме онлайн-обучения.

Гуманный подход

В Казахстане начнут действовать новые требования к отлову животных с 1 января 2024 года. Так, службы, осуществляющие отлов и транспортирование непродуктивных животных, несут ответственность за их жизнь и здоровье. При этом непродуктивные животные подлежат отлову живыми и неповреждёнными, с применением разрешённых для данных целей приспособлений, препаратов и материалов, способами, исключающими возможность нанесения вреда жизни и здоровью животного. Отлов животных с целью их умерщвления не допускается.

Страницу подготовила Христина Дорошенко по материалам электронных СМИ