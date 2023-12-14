Буква закона

Перемен требуют наши НПА

14.12.2023
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Фото martinmolina.com

Казахстанские законодатели продолжают вносить изменения в нормативно-правовые акты в целях улучшения в стране инвестиционного климата, упрощения налогового администрирования, усиления мер безопасности на дорогах, совершенствования сферы трудовых отношений и многого другого. О том, какие перемены ждут казахстанцев в ближайшее время, читайте в нашей подборке.

МЕНЬШЕ НАЛОГОВ – МЕНЬШЕ ЗАБОТ

В сфере налогового администрирования улучшена процедура возврата превышения НДС на основании результатов аналитического отчёта «Пирамида», а также изменён порядок применения системы управления рисками в целях подтверждения достоверности сумм превышения НДС при проведении тематических проверок и расчёт суммы превышения НДС, подлежащего возврату по результатам проверки.

Что касается дальнейших планов Правительства, то Премьер-министр РК Алихан Смаилов на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата рассказал о намерении внедрить в стране сервисную модель налогового администрирования, ориентированную на налогоплательщика. В результате налоговая отчётность сократится на 30%, а количество налоговых платежей – на 20%. Также будет увеличено вдвое количество видов деятельности для применения режима розничного налога, что позволит охватить более миллиона налогоплательщиков. Новые проекты в обрабатывающей промышленности будут освобождены от налогов на три года, так как привлечение инвестиций остаётся одним из ключевых факторов роста экономики и одним из приоритетов работы правительства. В этой связи глава Кабмина сообщил также о новых механизмах по инвестиционным договорам, которые позволят заключать соглашения на индивидуальных условиях.

Нужен нам работник

Перемен требуют наши НПА
Фото dycpoisk.ru

Утверждён перечень иностранных работников, на привлечение которых не требуется разрешение местных исполнительных органов. В него вошли кандасы; бизнес-иммигранты; получившие статус беженца или лица, ищущего убежище; въезжающие в РК с целью воссоединения семьи, достигшие совершеннолетнего возраста, являющиеся супругом(ой) гражданина РК и состоящие не менее трёх лет в браке; обучающиеся по очной форме и одновременно работающие в учебных заведениях РК; являющиеся гражданами государств-участников Договора о ЕАЭС; привлекаемые участниками и органами МФЦА; получившие инвесторскую визу и др.

ДОРОГУ ОСИЛИТ ЕДУЩИЙ

Перемен требуют наши НПА
Фото newsland.com

С 1 декабря 2023 года, все три зимних месяца казахстанские водители обязаны ездить на зимней резине: этого требует технический регламент. Нарушителям грозит штраф в размере 5 МРП, или 17 250 тенге. Если в течение года водитель совершит аналогичное правонарушение, сумма штрафных санкций возрастёт вдвое.

С 31 декабря 2023 года вводится государственная монополия на изготовление техпаспортов, водительских удостоверений и государственных номерных знаков на автотранспорт. Прейскурант цен на услуги по ускоренному изготовлению и выдаче перечисленных документов, которые оказывает РГП на ПХВ, созданное по решению Правительства, утверждается уполномоченным органом по согласованию с антимонопольным органом.

Правительство утвердило правила ввоза в Казахстан автомашин, зарегистрированных за рубежом. Теперь въезд (ввоз) на территорию РК автотранспортных средств, зарегистрированных в компетентном органе другого государства, осуществляется через пункты пропуска при наличии свидетельства о государственной регистрации автотранспортного средства; договора на оказание услуг по перевозке; сведений из системы электронных паспортов транспортных средств об идентификационных признаках автотранспортных средств, зарегистрированных в государствах-членах ЕАЭС, и их регистрационном учёте.

С января 2024 года ожидаются нововведения по обязательному страхованию ответственности автовладельцев. Расчёт стоимости полиса станет гибким: регулятор АРРФР будет ежегодно менять страховую премию в зависимости от убыточности конкретного региона, применяя поправочные коэффициенты.

ТИЫН ТЕНГЕ БЕРЕЖЁТ

С 1 января 2024 года накопительная система Казахстана будет дополнена обязательными пенсионными взносами работодателя (ОПВР), которые будут перечисляться за счёт собственных средств агента, лиц, имеющих иную оплачиваемую работу, и только за работников, родившихся после 1 января 1975 года. Величина взноса устанавливается от ежемесячного дохода сотрудника, принимаемого для исчисления ОПВР. В 2024 году она составит 1,5%, с возрастанием до 5% с 2028 года.

ДЕРЖИ ДИСТАНЦИЮ

Перемен требуют наши НПА
Фото ptoday.ru

Утверждены Правила организации учебного процесса по дистанционному обучению в школах и колледжах. Так, дистанционное обучение в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего образования предоставляется в случаях введения чрезвычайного положения, ограничительных мероприятий, объявления чрезвычайных ситуаций на соответствующих административно-территориальных единицах, а также на отдельных объектах; неблагоприятных погодных метеоусловий; наличия заключения врачебно-консультационной комиссии о состоянии здоровья обучающегося; участия обучающихся в международных, республиканских учебно-тренировочных сборах, спортивных соревнованиях, интеллектуальных и творческих конкурсах и фестивалях; поступления заявления от родителей или иных законных представителей.

Также документом установлены требования к организациям образования по предоставлению дистанционного обучения и в форме онлайн-обучения.

Гуманный подход

В Казахстане начнут действовать новые требования к отлову животных с 1 января 2024 года. Так, службы, осуществляющие отлов и транспортирование непродуктивных животных, несут ответственность за их жизнь и здоровье. При этом непродуктивные животные подлежат отлову живыми и неповреждёнными, с применением разрешённых для данных целей приспособлений, препаратов и материалов, способами, исключающими возможность нанесения вреда жизни и здоровью животного. Отлов животных с целью их умерщвления не допускается.

Страницу подготовила Христина Дорошенко по материалам электронных СМИ

14.12.2023
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