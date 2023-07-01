Переломный период

Как избежать травм во время летних каникул?

Лето – не только период беззаботного отдыха, но и сезон повышенной травмоопасности у детей. О том, как уменьшить риск повреждений у ребёнка, рассказала врач общей практики поликлиники № 1 города Усть-Каменогорска Толганай Тастанбекова.

По словам медика, играя летом дети, чаще всего получают ссадины, ушибы, вывихи и переломы конечностей, а также травмы головы, ожоги, тепловые и термические удары.

Только за пять месяцев этого года в травмпункте областного Центра матери и ребёнка зарегистрировано порядка тысячи обращений, из которых 329 случаев связаны с укусами клещей, почти 100 – с падением с качелей.

Летом начинается сезон катания на роликах, велосипедах и самокатах. Современные средства передвижения зачастую становятся причиной детских травм. Поэтому родители должны провести с ребёнком инструктаж.

– При катании на велосипеде, скутере, самокате, роликах обязательно надевают шлем и элементарные средства защиты, такие как наколенники и прочее. На одежде должны быть светоотражающие элементы – как бы этому ни противились дети. Это мелочи, но они могут спасти и сохранить здоровье ребёнка, – отмечает врач.

Толганай Тастанбекова также напомнила, что в последние годы статистика говорит об увеличении количества падений детей из окон. Причиной этого, чаще всего, является беспечность родителей, которые забывают их закрывать.

– У малышей ещё не сформировано чувство опасности, инстинкт самосохранения отсутствует. Поэтому родителям следует лучше следить за ребёнком, а с детьми постарше проводить профилактические беседы о мерах предосторожности, – уточняет врач.

Она также добавила, что при множественных травмах ребёнка ждёт длительная реабилитация и возможны остаточные последствия. Причём получить подобные повреждения можно при падении с любой высокой поверхности.

С особым вниманием взрослым следует отнестись к выбору мест летнего купания и правилам поведения ребенка на воде, отмечает Толганай Тастанбекова.

– Нужно очень строго контролировать купание детей, – говорит она. – Есть два золотых правила: если ребёнок младше семи лет – родители должны быть с ним в воде на расстоянии вытянутой руки. Если старше – то должны всё время смотреть на ребёнка, чтобы контролировать ситуацию, успеть доплыть до него и спасти, – подчёркивает врач.

Самая лучшая защита детей от травм – бдительность родителей. Если же несчастный случай произошёл, медик рекомендует сразу вызвать «скорую». Ни в коем случае не следует заниматься самолечением!

Бахыт Сарсембаева

Фото УЗ ВКО