Перекрыли канал

Полицейские Восточно-Казахстанской области перекрыли крупный канал поставки запрещённых веществ.

Как сообщила пресс-служба Департамента полиции ВКО, в Усть-Каменогорске возбудили уголовное дело о незаконном хранении с целью сбыта, сбыте и пересылке наркотических средств после того, как перекрыли крупный канал их поставок в наш регион.

Так, во время проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела криминальной полиции УП Усть-Каменогорска изъяли более 28 килограммов запрещённых веществ.

Во дворе одного из домов областного центра они задержали 39-летнего мужчину. Как оказалось, преступника, находящегося в межгосударственном розыске, подозреваемого в хранении с целью сбыта и сбыте наркотических средств.

– Во время обыска по месту проживания полицейские обнаружили 790 полиэтиленовых свёртков с веществом растительного происхождения буро-зелёного цвета со специфическим запахом, – рассказали в пресс-службе ведомства. – Как показала экспертиза, это высушенная марихуана.

Злоумышленник водворён в изолятор временного содержания. По этому факту ведётся досудебное расследование по статье 297 части 3 УК РК. Мужчине грозит срок от десяти до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Татьяна Кравченко