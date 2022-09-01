Переход на цифровое вещание – веление времени Казахстанцы отдают предпочтение «цифре»

Сегодня трудно представить нашу жизнь без телевидения, являющегося одним из неизменных источников информации. Телевещание стоит на пороге глобальных перемен, продиктованных велением времени. И это полностью изменит облик телевещательной индустрии. Уже никогда не будет так, как прежде.

Это осознает каждый казахстанский житель. Одно дело – принять новшества современной цивилизации и сделать свою жизнь более комфортной и «продвинутой». Или пытаться отрицать нынешние тенденции в развитии технологий, держась в стороне от пугающе стремительного технического прогресса. Всё новое всегда порождает страх и недоверие, пока не принесёт реальные блага человечеству.

Замена аналогового телевещания на цифровое – процесс мирового масштаба, и Казахстан динамично осваивает «цифровые» просторы. С 2012 года более 87% населения страны перешло на телевизионный digital-формат.

Казахстанцы отдают предпочтение «цифре», и этому есть ряд объяснений. Но прежде чем рассказать о них, хотелось бы выяснить причину заката аналоговой системы вещания.

Аналоговый сигнал очень уязвим для внешнего воздействия и иногда может попросту пропасть, его можно поймать с помощью антенны или же телевизионного кабеля от провайдера. Минусом такого телевидения считаются уязвимость сигнала при помехах, что приводит к плохому качеству изображения и звука. При плохой погоде – ветре, дожде, грозах – сигнал ухудшается, и зритель получает картинку с помехами, искажённым звуком или вообще без него. На качество вещания влияет и дальность телестанции. Чем больше расстояние между источником сигнала и пунктом назначения, тем хуже его качество.

Раньше аналоговое телевидение было единственным способом передачи телевизионного изображения и звука, пока не появилось цифровое телевещание. Оно имеет высокий уровень защиты и качество сигнала, который принимается на гораздо больших расстояниях, чем аналоговый. Цифровой сигнал устойчив к помехам и передается телезрителям в первозданном виде, без шумов и искажений даже до самых отдаленных населенных пунктов.

Развитие цифрового телевизионного вещания позволит увеличить число доступных программ, ввести интерактивное вещание, оказывать дополнительные услуги населению. Также оно поможет устранить диспропорции в охвате населения многопрограммным ТВ-вещанием, обеспечить гарантированный равноправный доступ всего населения страны к информационным ресурсам, повысить качество изображения и звукового сопровождения телепрограмм.

Это рождение новой эпохи, и мы являемся не просто свидетелями этой удивительной трансформации, а активными участниками исторического процесса.