Переход на ЦЭТВ, плюсы отключения аналогового вещания

Мир постоянно меняется. Скоростное развитие современных технологий, проникающих в разные сферы жизнедеятельности, прочно захватило и сферу телевидения.

В Казахстане переход с аналогового на цифровое телевизионное вещание начался в 2018 году и принял поистине грандиозный размах. Несколько областей уже шагнули в эру цифрового вещания, а охват населения при этом составил свыше 92%. Предполагается, что аналоговое вещание в стране прекратит своё существование в 2025 году.

Большая часть населения сегодня смотрит телевидение, являющееся значимым средством передачи информации, конституционным правом каждого гражданина. Цифровое вещание – это новый качественный виток в обеспечении информационного потока и уровня жизни казахстанцев. Без преувеличения, цифровизация является важнейшим техническим, социальным, культурным, экономическим и политическим вопросом, отражающим динамику развития общества и современных технологий.

В чём разница между «аналогом» и «цифрой»?

При аналоговом телевещании для передачи изображения и звука используется аналоговый электрический сигнал и за одной частотой закрепляется один канал. Аналоговое вещание используется со времён появления телевидения, в нём яркость, цвет и звук представлены быстрыми изменениями амплитуды, частоты и фазы потока. Сигнал меняется в непрерывном диапазоне и восприимчив к внешнему воздействию, вследствие чего изображение может всячески искажаться. Теряется качество сигнала, если передаётся на очень отдалённые расстояния, на изображении могут быть блики, «снег», искажения картинки и другие недостатки. Многие фильмы и телепередачи сейчас снимаются в цифровом формате, и в аналоговом формате ТВ не может передать спецэффекты изображения и звука в полном объёме.

Поэтому аналоговое телевидение практически изжило себя, так как уступает во всём цифровому вещанию, которое внедряется во всём мире.

Переход на ЦЭТВ открывает новое направление в телевидении, которое близко примыкает и фактически сливается с мобильной связью последующих поколений, обеспечивает приём телевизионных программ как в помещении, так и в движущемся транспорте, а также на мобильные устройства. Также цифровизация даёт возможность приема большего количества телеканалов населением в малых населённых пунктах. Вместо 2-3 телеканалов в аналоговом формате до 15 телеканалов в цифровом, при этом значительно сокращая потребление электроэнергии для их передачи.

Такой подход позволяет значительно повысить качество оказываемых услуг телевизионного вещания. Развитие цифрового телевизионного вещания позволит резко увеличить число доступных программ, обеспечить гарантированный равноправный доступ всего населения страны к информационным ресурсам, повысить качество изображения и звукового сопровождения телепрограмм.

Цифровое вещание – это телевидение нового поколения с высокой скоростью передачи сигнала. Оно предлагает больше возможностей и услуг: больше каналов, лучшее качество картинки и звука, электронную почту, мультимедийные приложения, радио, электронную программу передач, которая выводится на экран одним нажатием кнопки, выбор языка субтитров и множество других нововведений. Цифровой сигнал устойчив к помехам и передаётся телезрителям в первозданном виде, без шумов и искажений даже до самых отдалённых населённых пунктов.

Казахстанцы смогут смотреть отечественные телеканалы в цифровом качестве и без абонентской платы, до 30 каналов в областных центрах и городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, и до 15 телеканалов в населённых пунктах регионов. Просмотр телеканалов предусмотрен на двух языках – русском и казахском.

К 2025 году планируется обеспечить охват цифровым эфирным телевидением не менее 98% населения Республики Казахстан.