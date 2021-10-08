Агропром

Переезд в большой водоём

08.10.2021
22

Мероприятия по спасению рыбной молоди провели в Курчумском районе на отшнурованных водоёмах.

В них превратились в этом году небольшие заливы и бухты, отделившиеся от русла Чёрного Иртыша и Бухтарминского водохранилища. Процесс отшнуровывания – отделения – стал возможен после их общего обмеления. В усыхающих без подпитки мелких водоёмах осталась рыбная молодь, которая без помощи извне была бы обречена. Поэтому силами природопользователей – ТОО «Торе-Тогам» и ТОО «Дигам» были проведены спасательные работы.

По информации Курчумского отдела рыбной инспекции Зайсан-Иртышской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, для проведения спасательных мероприятий было привлечено 17 человек, шесть единиц техники. Для того чтобы выловить рыбную молодь, на отшнурованных водоёмах использовались неводы. Улов из них перемещался в бачки и другие ёмкости и тут же выпускался в названные большие водоёмы. На Чёрном Иртыше работали спасатели ТОО «Торе-Тогам», на заливе «Торангы» – такая же команда ТОО «Дигам».

Согласно информации рыбной инспекции, в ходе проведённых мероприятий в целом на двух водоёмах было спасено более 600 тысяч особей рыбной молоди.

Минувший сентябрь был отмечен экологическим субботником, проведённым на берегах Бухтарминского водохранилища в рамках республиканской акции «Бірге – таза Қазақстан». В очистке берегов в Курчумском районе приняли участие 25 человек, пять единиц техники. Участники акции – работники организаций-природопользователей, специалисты рыбной инспекции очищали берег от мусора: рыболовных сетей, пластика, стеклотары, картонных коробок и прочего. Как сообщили в Курчумской рыбной инспекции, этот собранный «улов» потянул на несколько тонн.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район

08.10.2021
22

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