Переезд для щурят 

Школьник из села Таврия самостоятельно зарыбляет водохранилище щуками, внося посильный вклад в пополнение рыбных ресурсов региона.

Если раньше оздоровление водоёмов, водохранилищ производилось регулярно, то сейчас если это и делается, то не в тех масштабах, которые необходимы. Прежде природе помогали воспроизводить рыбные запасы специальные службы, сейчас чаще всего она сама занимается этим. Но сказать, хорошо или плохо у неё получается, никто не может. При этом прессинг на водоёмы сегодня гораздо сильнее, чем в прежние времена. Люди едут на реки и озёра на машинах, катерах, лодках. Рыбаков стало много. Значит, и водоёмы надо активнее зарыблять.

Никита Павлюк, ученик 8 класса Таврической школы решил самостоятельно увеличивать популяцию щуки в местном водохранилище. Уже три года подряд он вылавливает молодняк хищной рыбы в речке Песчанка и вручную запускает её в водоём, который находится между сёлами Таврическое и Пролетарка.

Юноша с малых лет рыбачит вместе со своим отцом. Когда он заметил, что хищная рыба здесь давно не попадалась, а спустя какое-то время практически исчезла из водохранилища, решил исправить ситуацию самостоятельно.

– К этому решению я пришёл, когда мне было одиннадцать лет, – рассказывает Никита. – Каждый день ловил в нашей речке несколько маленьких щурят и относил их на водохранилище. Приходилось делать несколько таких «ходок». Всего выпустил в водохранилище более 250 «хвостов».

Кстати, «мальки», которых запускает юный рыбак, не такие уж и маленькие – практически все тянут на полкило – такие и леску могут легко перекусить.

Каждую весну Никита радовался, наблюдая, как увеличивается популяция рыбы. Но с появлением здесь щуки увеличилось также число желающих поймать её, особенно в сезон нереста. Сюда стали приезжать рыбаки отовсюду, они вылавливали рыбу спиннингами, а иногда и сетями.

Кроме того, что щука – ценная речная рыба, она еще и санитар водоёма – поедает больную и раненую рыбу.

Поэтому, считает юный эколог, зарыблять водоёмы – полезное дело. Единственное, к чему он призывает земляков, – не сводить на «нет» его старания.

– Очень прошу рыбаков пока отпускать всех щук, пойманных на нашем водохранилище, – говорит Никита. – Пусть сначала подрастут!

Бахыт Сарсембаева

Уланский район