Передаём за проезд 

Электронному билетированию в областном центре быть. По предварительным данным, система охватит весь общественный транспорт: автобусы, трамваи и маршрутные такси (микроавтобусы). Запустят её в этом году, и горожане смогут оценить преимущества такого сервиса.

Наверняка многие из тех, кто пользуется общественным транспортом, заметили, что в автобусах города появились устройства жёлтого цвета. Это валидаторы – часть уже тестируемой и долгожданной системы электронного билетирования, которая в скором времени начнет работать в Усть-Каменогорске.

Сейчас полным ходом идет монтаж всего необходимого оборудования в общественном транспорте областного центра. Установят данную систему в 50–80 единицах транспорта, обслуживающего городские маршруты. Пока валидаторами оборудованы 60 автобусов и 9 трамваев, а всего таким образом «прокачают» 25 единиц рельсового транспорта, закупленного в Алматы. Параллельно с автобусами и трамваями системы электронного билетирования устанавливают в маршрутных такси. Валидаторами оснастят сто микроавтобусов.

После внедрения системы оплачивать проезд пассажиры будут с помощью транспортной карты (останется и вариант с расчётом наличными). Карты пополняемые, а не одноразовые.

– Приобретать разные карты, одну для поездок в трамваях, другую для автобусов, не нужно. Транспортная карта будет единой для всего городского общественного транспорта, где будет установлена система электронного билетирования, – объяснил директор ТОО «Центр управления пассажирскими перевозками» Аби Алменбетов. – Валидатор сам определяет, какую сумму списывать, в зависимости от того, где он установлен, будет сниматься тариф.

Он рассказал, что карты для проезда можно будет приобрести в 20 точках продаж, которые расположатся в самых ходовых местах города. Помимо этого, они будут в наличии у водителей и кондукторов общественного транспорта. В этих точках продаж можно будет пополнить баланс карты – для этого там установят специальное оборудование. К сожалению, пока не известно, останутся ли старые проездные билеты.

Возможно, в будущем система станет более функциональной – можно будет производить оплату с банковской карты, смартфона или других бесконтактных устройств.

– Вообще сама идея хорошая. По работе я часто бываю в Алматы, и там давно уже в автобусах проезд оплачивают картами, – говорит частный предприниматель Олег Березин.

Действительно, электронная система оплаты проезда есть во многих городах Казахстана, даже в соседнем Семее. Самой известной в Казахстане является алматинская «Онай» – она функционирует уже четыре года.

Пассажирам больше не потребуется искать монеты или ждать сдачу с крупной купюры, что крайне важно, особенно в заполненном транспорте. Удобна система и для компаний-перевозчиков – теперь нечистые на руку водители и кондуктора не смогут провозить людей без билетов, кладя часть выручки в свой карман (а по факту – обворовывая компанию).

Оценить новинку жители областного центра смогут уже в конце этого года – полностью завершить установку оборудования для электронного билетирования в Усть-Каменогорске планируют до 2 декабря.

Дмитрий Одинцов

Ануар Тюлюбаев