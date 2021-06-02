Переболеть или вакцинироваться?

Как показала практика введения карантина, полностью взять под контроль распространение вируса методами неспецифической профилактики не удаётся. Специалисты считают, единственным перспективным методом реагирования на пандемию COVID-19 является вакцинация.

С момента начала прививочной кампании большинство жителей Усть-Каменогорска относились к вакцинации с недоверием. Но теперь, проявив социальную ответственность, многие выражают готовность поставить прививку.

Руководитель поликлиники «Вита-1» города Усть-Каменогорска, врач общей практики Рая Рахимова поделилась первыми результатами иммунизации от COVID-19 населения, прикреплённого к поликлинике, а также ответила на вопросы о вакцинации, волнующие граждан.

– С марта этого года в наше медучреждение поступило 1 488 доз двухкомпонентной вакцины, из них 1 463 дозы в первую очередь получили медработники и прикреплённые к поликлинике пациенты, находящиеся в группе риска, а также все желающие вакцинироваться. На сегодня в запасе у нас 25 доз вакцин «Спутник V», QazVac и Hayat-Vax. На днях поступит ещё порядка 50 вакцин QazVac, – рассказывает Рая Рахимова.

По её мнению, массовая вакцинация – это единственный эффективный способ остановить пандемию, и альтернативы ей не существует. Позволить человеческой популяции приобрести коллективный иммунитет естественным путём означает, что COVID-19 должны переболеть более 60 процентов всех людей, после чего коэффициент передачи инфекции снизится до уровня, при котором пандемия прекратится самостоятельно.

– Для убеждения в гарантированной безопасности вакцины проводятся тщательные исследования. Завершающими из них являются клинические исследования на добровольцах. Вакцины, прошедшие эти исследования, тем более инактивированные, не могут быть опасными для здоровья людей, – уверяет врач.

Есть мнение, что производство вакцины без прохождения третьей стадии клинических испытаний является преждевременным.

– Процесс разработки вакцин против КВИ запустили сразу после того, как был полностью расшифрован геном вируса. Считаю, что в условиях пандемии эта спешка была оправдана, ведь речь шла о здоровье и жизни людей. Практически все вакцины, применяемые в нашей стране, начали использовать после второй фазы клинических испытаний. Однако казахстанская QazVac была введена в гражданский оборот после прохождения 50 процентов третьей фазы испытаний. Это означает, что наша вакцина более изучена, чем другие. Кроме того, доказано, что QazVac, так же как и Hayat-Vax, показана, например, при сахарном диабете, особенно первого типа. Тогда как «Спутник V» является векторной вакциной, которая противопоказана больным с заболеваниями, связанными с нарушением обмена веществ, – отмечает медик.

Сейчас многие задаются вопросом, стоит ли прививаться тем, кто переболел давно или перенёс коронавирус бессимптомно. По мнению Раи Рахимовой, это зависит от того, в какой форме протекало заболевание.

– Если человек перенёс болезнь, что называется, на ногах, заразился, но не заболел, то этот контингент надо вакцинировать однозначно – к ним в основном относятся молодые люди. У тех, кто перенёс инфекцию в тяжёлой форме, надо проверить не просто уровень антител к коронавирусу, а именно концентрацию защитных антител. Если уровень этих антител достаточный, то с прививкой можно повременить. Если же нет – нужно вакцинировать, – уверена Рая Жангалиевна.

Она также подчёркивает, что в соответствии с действующим законодательством вся медицинская помощь, в том числе вакцинация, оказывается на добровольной основе. Законом предусмотрено право граждан на отказ от вакцинации – никто не может заставить сделать прививку, если человек этого не хочет. Не могут уволить, оштрафовать или наложить ограничения на профессиональную деятельность. Кроме того, работодатель не имеет права требовать с подчинённого справку о медотводе от вакцинации.

Рая Рахимова, на себе испытавшая всю тяжесть последствий коронавирусной инфекции, воспринимает вакцинацию как меру личной и общественной профилактики.

– У всех нас есть семьи, дети, есть чувство коллективной ответственности, тем более у медработников. Ведь для того чтобы защититься от любой инфекции, нужен массовый охват вакцинированных и переболевших лиц. Чем больше будет вакцинированных, тем выше коллективный иммунитет и тем лучше для общества. Это позволит всем быстрее вернуться к привычному образу жизни – без коронавируса.

Бахыт Сарсембаева

Фото Ануара Тюлюбаева