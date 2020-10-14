Пенсия в режиме онлайн 

Единый накопительный пенсионный фонд на сегодняшний день оказал своим вкладчикам почти 12 миллионов услуг.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели снизились незначительно – на 0,9 процента. Несмотря на ряд действующих ограничительных мер по недопущению распространения вируса и обеспечению безопасности работников и населения, вкладчики ЕНПФ продолжают получать услуги в полном объёме.

Сохранить весь спектр услуг для вкладчиков ЕНПФ удалось благодаря отлаженной работе электронных систем фонда. Так, из всех оказанных услуг 92,4 процента, или 10,9 млн операций, проведено в онлайн-формате. По сравнению с прошлым годом популярность электронных услуг выросла на 13,2 процента.

С помощью личного кабинета, который есть как на сайте, так и в мобильном приложении ЕНПФ, большинство вкладчиков не выходя из дома получают полный пакет услуг. В том числе получение выписки с индивидуального пенсионного счёта, внесение изменений и дополнений в свои реквизиты, получение справки о наличии ИПС, подача заявления о назначении пенсионных выплат в связи с установлением инвалидности 1-й или 2-й группы бессрочно, отслеживание статуса заявления на выплату или переезд и другое.

После ослабления ограничительных мер часть вкладчиков обслуживается по предварительной записи на приём в офисах филиалов в очном режиме, с соблюдением всех мер безопасности. За восемь месяцев этого года в филиалах оказано 820,8 тыс. услуг.

В ЕНПФ имеются отделы выездного обслуживания, которые предоставили 74,4 тыс. услуг вкладчикам. Пока эти отделы функционируют с привлечением не более половины от штатной численности сотрудников, также с соблюдением строгих санитарно-эпидемиологических мер. При этом осуществляется предварительная консультация, в том числе проверка на возможность получения услуг онлайн либо очно.

В случае возникновения потребности в выездном обслуживании для оформления заявлений об открытии индивидуальных пенсионных счетов по учёту обязательных профессиональных пенсионных взносов (в том числе заявлений о присоединении к договору о пенсионном обеспечении за счёт обязательного профессионального пенсионного взноса) и обслуживания вкладчиков, относящихся к категории социально уязвимых слоёв населения (инвалиды 1-2 группы), осуществляется выезд с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер.

Напомним, что некоторые услуги ЕНПФ можно получить и в 300 отделениях национального почтового оператора АО «Казпочта». В городах и сёлах, где нет центров обслуживания ЕНПФ, вкладчики могут получить услуги, за предоставлением которых раньше нужно было ехать в ближайшие крупные населённые пункты. Так, с начала года в отделениях «Казпочты» вкладчики получили 2392 услуги.

Отметим, что одной из задач ЕНПФ является предоставление качественных консультационных услуг и развитие информационных каналов для вкладчиков и получателей фонда. Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года практически в 2,5 раза увеличилось количество обращений вкладчиков по каналам обратной связи: 942,3 тыс. обращений в этом году против 410,7 тыс. обращений за аналогичный период прошлого года.

Напомним, получить консультацию вкладчики и получатели ЕНПФ могут в call-центре по номеру 1418 (звонок по Казахстану бесплатный), а также на корпоративном сайте www.enpf.kz, посредством чат-бота в WhatsАpp и Viber.

Елена Пашке

Из открытых источников