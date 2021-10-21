Пенсия: поможем разобраться

«Рудный Алтай» продолжает тему пенсионного обеспечения. На актуальные вопросы наших читателей отвечают специалисты областного филиала Единого накопительного пенсионного фонда.

– Недавно мне установили инвалидность второй группы, могу ли я досрочно получить свои пенсионные накопления?

– Согласно Закону «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», право на получение пенсионных выплат из ЕНПФ наступает при определённых условиях, в том числе и в случае установления инвалидности 1-й и 2-й группы бессрочно.

ЕНПФ обязан осуществлять пенсионные выплаты получателям в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан. Указанный порядок, в том числе расчёт размера годовой суммы пенсионных выплат по установленному графику из ЕНПФ, определён Правилом осуществления пенсионных выплат из пенсионных накоплений, сформированных за счёт обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов из Единого накопительного пенсионного фонда, и методики осуществления расчёта размера пенсионных выплат.

Таким образом, если инвалидность второй группы установлена бессрочно, Вы можете получать пенсионные выплаты из ЕНПФ по установленному графику либо единовременно, если общий размер Ваших пенсионных накоплений составит менее 12 минимальных пенсий. В текущем году это 519 264 тенге. Если накоплений достаточно, то пенсионные выплаты производятся до их исчерпания. При этом минимальная пенсионная выплата из ЕНПФ для получателей с инвалидностью любого возраста не может быть менее 70 процентов от прожиточного минимума, или 24 012 тенге в текущем году.

Подать заявление можно онлайн на сайте фонда enpf.kz. Днём обращения за пенсионной выплатой для этой категории получателей считается дата приёма либо поступления документов в ЕНПФ, после чего Фонд в течение десяти рабочих дней переводит суммы пенсионных выплат на ваш банковский счёт.

– Как получить единовременную выплату на погребение и накопления умершего родственника?

– В случае смерти получателя, а также лица, имеющего пенсионные накопления в ЕНПФ и не достигшего пенсионного возраста (мужчины по достижении 63 лет, женщины – 60 лет в 2021 году с увеличением возраста на 0,5 лет каждый год до 63 лет в 2027 году), его семье либо лицу, осуществившему погребение, ЕНПФ выплачивается единовременная выплата на погребение в пределах размера 52,4-кратного месячного расчётного показателя, установленного на соответствующий финансовый год (в 2021 году МРП составляет 2 917 тенге), но не более имеющихся на индивидуальном пенсионном счёте (ИПС) средств.

Если остаток пенсионных накоплений на ИПС получателя после осуществления единовременной выплаты на погребение составит сумму, не превышающую размера минимальной пенсии, установленной на соответствующий финансовый год, данный остаток выплачивается как выплата на погребение.

Если после этой выплаты на индивидуальном пенсионном счёте остались накопления, они наследуются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

С перечнем документов для получения пенсионных выплат из ЕНПФ в случае смерти получателя (на погребение/наследникам) и оформления в ЕНПФ наследуемых пенсионных накоплений можно ознакомиться на официальном сайте Фонда enpf.kz.

В соответствии с положениями статьи 326 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» пенсионные выплаты, осуществляемые ЕНПФ, относятся к доходу в виде пенсионных выплат, подлежащих налогообложению.

Подробная информация о порядке удержания индивидуального подоходного налога при налогообложении пенсионных выплат из ЕНПФ размещена также на сайте Фонда в разделе «Получателям» – «Порядок налогообложения пенсионных выплат».

– Как можно узнать ближайшие адреса отделений Фонда?

– Информацию о ближайших адресах отделений АО «ЕНПФ» можно узнать на официальном сайте Фонда, а также через мобильное приложение ENPF, установив его на любой смартфон или планшет. Вы также можете воспользоваться сервисом What’sАрp по номеру +7 777 000 1418 и узнать от специалиста Фонда не только адреса отделений, но и всю интересующую Вас информацию.

Пожалуй, самый традиционный способ – звонок в колл-центр по единому номеру 1418, где операторы всегда подскажут, как найти ближайшее отделение АО «ЕНПФ».

– Какие электронные сервисы существуют в ЕНПФ? Не хотелось бы лишний раз контактировать с людьми в связи с пандемией.

– Более 90 процентов всех услуг ЕНПФ сейчас оказываются в электронном формате. К примеру, зарегистрировавшись в личном кабинете на сайте enpf.kz, можно получить целый ряд услуг, следить за текущими показателями по пенсионным активам, дополнять реквизиты договоров и многое другое. Вы можете воспользоваться этим сервисом посредством электронной цифровой подписи или путём ввода своего ИИН и пароля. В личном кабинете также можно получить справку о наличии индивидуального пенсионного счёта, подать заявление о назначении пенсионных выплат в связи с установлением инвалидности 1-й или 2-й группы бессрочно, отследить статус заявления на выплату, переезд и многое другое.

Сайт enpf.kz периодически обновляется, появляются и новые виды услуг. К примеру, для удобства получателей и экономии их времени организована подача заявления о назначении пенсионных выплат, сформированных за счёт добровольных пенсионных взносов и начисленного на них инвестиционного дохода, находящихся в ЕНПФ не менее пяти лет, дистанционно – посредством личного кабинета на корпоративном сайте ЕНПФ.

Таким образом, в личном кабинете на сайте enpf.kz услуга по подаче заявлений о назначении пенсионных выплат предоставляется получателям, имеющим в ЕНПФ пенсионные накопления: за счёт обязательных пенсионных взносов и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов (лицам, имеющим инвалидность 1-й или 2-й группы бессрочно); за счёт ДПВ (лицам, достигшим 50-летнего возраста); лицам, имеющим инвалидность; лицам, имеющим пенсионные накопления в пределах сумм ДПВ и начисленного на них инвестиционного дохода, находящихся в ЕНПФ не менее пяти лет.

Для подачи заявления получателям необходимо иметь электронную цифровую подпись. Отслеживать статус исполнения зарегистрированного в АО «ЕНПФ» заявления на выплату можно также на сайте enpf.kz с помощью услуги «Мои заявления на выплаты/переводы» в разделе «Электронные сервисы».

Для того чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться в личном кабинете с использованием ЭЦП, затем в разделе «Услуги» выбрать услугу «Подача заявления о назначении пенсионных выплат», далее заполнить и подписать соответствующие документы ЭЦП.

Статус обработки заявления ЕНПФ легко можно отследить с помощью услуги «Мои заявления на выплаты/переводы» в разделе «Услуги» личного кабинета здесь же на сайте.

Вкладчик на сайте может самостоятельно рассчитать свои будущие пенсионные выплаты, воспользовавшись Прогнозным пенсионным калькулятором на нашем сайте. Он охватывает все компоненты пенсии в рамках многоуровневой пенсионной системы Казахстана: государственную базовую пенсию и пенсию по возрасту (или солидарную), а также пенсию, сформированную за счёт обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов).

Для этого в Прогнозном калькуляторе необходимо заполнить все поля: дату рождения, пол, трудовой стаж, сумму накоплений и так далее. Если вы зарегистрированы в личном кабинете на сайте enpf.kz, то поля в калькуляторе заполняются автоматически, и расчёт будущей пенсии осуществляется в два-три клика.

Также в «Пенсионном калькуляторе» в личном кабинете доступна информация о сумме, превышающей порог достаточности и доступной к изъятию в виде единовременных пенсионных выплат на улучшение жилищных условий и лечение или перевода в компании, управляющие инвестиционным портфелем.

Отследить состояние счёта, узнать обо всех новостях пенсионной системы, получать push-уведомления о поступлении пенсионных взносов и многое другое можно и в мобильном приложении ЕНПФ, о котором мы писали выше.

Большинство услуг, оказываемых Фондом, можно получить и на сайте электронного правительства www.egov.kz с использованием электронной цифровой подписи либо одноразового пароля. Получить ЭЦП можно также онлайн на портале электронного правительства.

Для пользователей социальных сетей всегда активны странички ЕНПФ на таких популярных платформах, как «Одноклассники», Facebook, «ВКонтакте», Twitter и Instagram, где также можно задать интересующие вас вопросы.

– Как скачать мобильное приложение ЕНПФ и зарегистрироваться в нём?

– Мобильное приложение ENPF можно бесплатно скачать на любой смартфон или планшет как на базе Android, так и IOS.

Для авторизации в личном кабинете приложения используется электронная цифровая подпись (ЭЦП) или логин (ваш ИИН) и пароль. Но логин и пароль можно использовать, если заранее был выбран способ получения данных о своих накоплениях – интернет-информирование. Сделать этот выбор можно опять же с помощью ЭЦП здесь же, в мобильном приложении, или на сайте enpf.kz.

Если ЭЦП нет, то придётся один раз посетить один из офисов Фонда, либо при его отсутствии в вашем месте проживания, одно из 300 отделений АО «Казпочта» и подписать соответствующее соглашение.

Вся информация в мобильном приложении представлена на казахском и русском языках.

С помощью приложения можно получить справку о наличии индивидуального пенсионного счёта, получить выписку с ИПС, направить обращение с интересующим вопросом, заказать выезд мобильного офиса или обратный звонок, внести изменения и (или) дополнения в свои реквизиты, рассчитать прогнозируемый размер будущей пенсии с помощью пенсионного калькулятора. Также через него можно отслеживать текущее состояние своего пенсионного счёта, узнавать обо всех изменениях в пенсионной системе, посмотреть расположение ближайшего офиса ЕНПФ и даже позвонить в контакт-центр.

Кроме того, через это приложение каждый вкладчик ЕНПФ может узнать, достаточно ли у него средств на индивидуальном пенсионном счёте, чтобы реализовать своё право на использование части пенсионных накоплений на улучшение жилья или лечение, либо для перевода компаниям, управляющим инвестиционным портфелем.

Бахыт Сарсембаева

Коллаж Анны Ерёминой