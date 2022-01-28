Пенсия: какой она будет?

Газета «Рудный Алтай» продолжает знакомить своих читателей с нюансами пенсионного обеспечения. На ваши вопросы отвечают специалисты ВКО филиала АО «ЕНПФ».

– Через пару месяцев я выхожу на пенсию по возрасту. Когда и куда мне обратиться?

– Для назначения как базовой и солидарной пенсии из государственного бюджета, так и пенсионных выплат из ЕНПФ за счёт обязательных пенсионных взносов и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов Вам необходимо обратиться с единым заявлением и пакетом документов в подразделения Государственной корпорации «Правительство для граждан» (ЦОН) по месту жительства.

Сделать это можно за десять дней до достижения пенсионного возраста.

Напоминаем, что общеустановленный пенсионный возраст составляет для мужчин 63 года, для женщин в 2022 году – 60 с половиной лет с ежегодным увеличением на полгода до достижения 63 лет в 2027 году.

– Супруг хочет передать свои пенсионные накопления сверх порога достаточности в управление инвестиционным компаниям. Можно ли им доверять?

– С января 2021 года вкладчики и получатели могут участвовать в инвестировании своих пенсионных накоплений путём самостоятельного выбора компании, управляющей инвестиционным портфелем (УИП).

Сейчас ЕНПФ заключены договоры о доверительном управлении пенсионными активами с четырьмя компаниями, которые соответствуют всем требованиям, установленным Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), имеют лицензию на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг (деятельность по управлению инвестиционным портфелем). Это АО «Jusan Invest», АО «Halyk Global Markets», АО «BCC Invest», АО «Сентрас Секьюритиз».

Информация о каждом из УИП (включая инвестиционную декларацию, а также сведения о комиссионном вознаграждении УИП) размещена на сайте enpf.kz в разделе «Услуги» – «Перевод части пенсионных накоплений в доверительное управление УИП».

С обзором инвестиционной деятельности управляющих компаний можно ознакомиться также на сайте enpf.kz в разделе «Показатели» — «Обзор инвестиционной деятельности» или «Краткий обзор инвестиционного портфеля пенсионных активов».

После получения пенсионных активов от ЕНПФ УИП инвестирует их в разрешённые финансовые инструменты, указанные в Правилах осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем, утверждённых постановлением правления Национального банка РК от 3 февраля 2014 года №10 и предусмотренных в Инвестиционной декларации УИП.

Согласно закону о пенсионном обеспечении, УИП имеют право на взимание комиссионного вознаграждения за инвестиционное управление. Предельная величина вознаграждения УИП не может превышать 7,5 процента от полученного инвестиционного дохода. Фактическая величина комиссионного вознаграждения ежегодно утверждается органом управления УИП и может меняться не чаще одного раза в год.

Важно знать, что в период нахождения пенсионных накоплений под управлением Национального банка до достижения вкладчиком пенсионного возраста действует гарантия сохранности пенсионных накоплений с учётом уровня инфляции. При переводе пенсионных накоплений в управление УИП гарантия государства заменяется гарантией управляющей компании по обеспечению минимального уровня доходности пенсионных активов, который рассчитывается исходя из средневзвешенной доходности пенсионных активов, переданных в управление УИП, действующим на рынке.

– Как изменились выплаты из ЕНПФ в 2022 году?

– Выплаты из ЕНПФ осуществляются в соответствии с методикой, утверждённой Постановлением Правительства РК от 2 октября 2013 года (с изменениями, введёнными в действие с 1 апреля 2021 года). Согласно этой методике, выплаты из ЕНПФ лицам, выходящим на пенсию, рассчитываются следующим образом: сумма пенсионных накоплений умножается на ставку выплат пенсионных накоплений – 6,5 процента и делится на 12. Получается размер ежемесячных выплат из ЕНПФ в первый год их получения. Для получателей определённых категорий: лиц, имеющих инвалидность 1 или 2 группы, если инвалидность установлена бессрочно, а также получателей пенсионных выплат, за которых уплачены обязательные профессиональные пенсионные взносы в совокупности не менее шестидесяти месяцев, методикой расчёта пенсионных выплат предусмотрены поправочные коэффициенты.

В последующие годы размер ежемесячной пенсионной выплаты ежегодно увеличивается на ставку индексации пенсионных выплат – 5 процентов.

Таким образом, с 1 января 2022 года прошлогодние пенсионные выплаты из ЕНПФ проиндексированы на 5 процентов.

Ежемесячная пенсионная выплата из ЕНПФ осуществляется в размере не менее 70 процентов от прожиточного минимума (в 2022 году – 36 018 тенге). Соответственно, с 1 января 2022 года минимальная выплата из ЕНПФ составляет 25 212,60 тенге (36 018 х 70 процентов).

В случае если сумма пенсионных накоплений на дату обращения за выплатой не превышает двенадцатикратный размер минимальной пенсии, установленный законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, данная сумма выплачивается получателю из ЕНПФ единовременно (в 2022 году – 555 624 тенге = 12 х 46 302 тенге).

При этом следует отметить, что по пенсионерам, реализовавшим право на получение пенсионных выплат до 1 января 2018 года, в 2022 году расчёт другой. Так, ежегодный размер их пенсионной выплаты составляет наибольшую величину из тридцатикратного размера минимальной пенсии (в 2022 году 30 х 46 302 = 1 389 060 тенге) и произведения суммы пенсионных накоплений на коэффициент текущей стоимости пенсионных накоплений в соответствующем возрасте получателя. Выплаты осуществляются по ранее выбранному графику.

Напомним, что пенсионные выплаты из ЕНПФ осуществляются до исчерпания пенсионных накоплений на индивидуальном пенсионном счёте.

– Меня интересует размер порога достаточности пенсионных накоплений для использования части пенсионных накоплений на улучшение жилья или лечение. Например, дата моего рождения 25.04.1983 г., при каком пороге достаточности я смогу воспользоваться своими пенсионными излишками?

– Законом «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (далее – Закон) определено, что порог минимальной достаточности пенсионных накоплений – минимальный размер пенсионных накоплений, сформированных за счёт обязательных пенсионных взносов и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов, необходимый для обеспечения ежемесячной пенсии не ниже размера минимальной пенсии, установленного законом о республиканском бюджете.

Пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений (далее – ПМД) ежегодно рассчитываются согласно методике определения ПМД, утверждённой постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 января 2021 года. В данной методике, которая находится в свободном доступе в интернете, в том числе на сайте ЕНПФ, подробно расписан алгоритм расчёта ПМД.

Так, при расчёте ПМД ЕНПФ использует соответствующие параметры, установленные методикой, в том числе представленные на ежегодной основе Министерством труда и социальной защиты населения РК, согласованные с Министерством национальной экономики РК.

Согласно внесённым дополнениям в постановление Правительства Республики Казахстан от 6 января 2021 года, установлено, что ПМД, рассчитанные на 2021 год, действуют до 1 апреля 2022 года.

Размер ПМД ежегодно пересматривается ЕНПФ, в Вашем случае ПМД будет составлять: с 25 апреля 2021 года по 31 марта 2022 года включительно порог достаточности составит 3 млн 220 тыс. тенге; с 1 апреля 2022 года по 24 апреля 2022 года включительно – 5 млн 490 тыс. тенге; с 25 апреля 2022 года по 31 декабря 2022 года включительно – 5 млн 640 тыс. тенге.

Сумма, доступная для изъятия, проверяется ЕНПФ с учётом ПМД на день поступления электронного уведомления от уполномоченного оператора.

– Я заключил договор ГПХ, но в данный момент не получаю по нему дохода, могу ли я самостоятельно делать взносы в свою пользу?

– Если договор гражданско-правового характера (ГПХ) заключён с физическим лицом, который не является налоговым агентом, то Вы вправе сами делать взносы в свою пользу в размере не менее 10 процентов от получаемого дохода, но не выше 10 процентов от 50-кратного минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете (МРЗП в 2022 году – 60 тыс. тенге).

Если договор ГПХ заключён с налоговым агентом (ИП, юридическим лицом, а также лицом, занимающимся частной практикой), то при отсутствии оплаты он не осуществляет обязательные пенсионные взносы на Ваш индивидуальный пенсионный счёт.

Поскольку на данный момент Вы не получаете дохода, то можете самостоятельно делать отчисления добровольных пенсионных взносов (ДПВ) в свою пользу за счёт своего дохода посредством банков второго уровня. Размер и периодичность уплаты ДПВ устанавливаются физическим лицом самостоятельно.

Если Вы не являетесь индивидуальным предпринимателем, то можете также делать отчисления в рамках единого совокупного платежа (ЕСП). Согласно статье 774 Налогового кодекса Республики Казахстан от 25.12.2017 года, плательщиками ЕСП признаются физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, которые одновременно соответствуют следующим условиям: уплатили ЕСП; не используют труд наёмных работников; оказывают услуги исключительно физическим лицам, не являющимся налоговыми агентами, и (или) реализуют исключительно физическим лицам, не являющимся налоговыми агентами, сельскохозяйственную продукцию личного подсобного хозяйства собственного производства, за исключением подакцизной продукции.

При этом размер дохода плательщика ЕСП, получаемого в результате осуществления видов деятельности, указанных в данном подпункте, за календарный год не должен превышать 1175-кратного размера месячного расчётного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года. Физические лица признаются плательщиками ЕСП со дня, в котором произведена уплата такого платежа, до последнего дня месяца, за который производилась уплата ЕСП.

ЕСП подлежит уплате общей суммой путём внесения ЕСП плательщиком наличными деньгами либо безналичным способом через банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, на банковский счёт Государственной корпорации.

Размер ЕСП в 2022 году составляет: 1 МРП, или 3 063 тенге, в городах республиканского и областного значения, столице; 0,5 МРП, или 1 531,50 тенге, – в других населённых пунктах.

Бахыт Сарсембаева

Коллаж Ирины Хрулёвой