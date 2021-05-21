Пенсия – будущая и настоящая

На вопросы читателей «Рудного Алтая», касающиеся пенсионного обеспечения, отвечает руководитель ВКО филиала АО «ЕНПФ» Марат Сейткалиев.

– Хотел бы получить справку о наличии счёта в ЕНПФ. Сейчас во время пандемии не хочется лишний раз ходить по офисам. Могу ли я получить справку онлайн?

– Да, конечно. Для получения справки о наличии индивидуального пенсионного счёта (ИПС) необходимо зайти на сайт АО «ЕНПФ» www.enpf.kz , перейти в разделе «Электронные услуги» в «Личный кабинет» с использованием электронной цифровой подписи или зарегистрированного логина и пароля. Далее при нажатии в разделе «Услуги» «Получение справки о наличии ИПС» сформируется справка. QR-код в верхнем углу сформированной справки содержит веб-ссылку на электронный вариант документа, удостоверенного электронной цифровой подписью уполномоченного лица ЕНПФ. Обращаем внимание, что веб-ссылка доступна в течение одного месяца со дня выдачи этого документа.

– Мой отец умер пять месяцев назад, тогда я не знала, что могу наследовать его пенсионные накопления. Могу ли я сейчас обратиться за ними?

– В соответствии со статьями 31, 32, 33 Закона РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (далее – Закон) в случае смерти лица, имеющего пенсионные накопления за счёт обязательных, обязательных профессиональных и добровольных пенсионных взносов, они наследуются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Наследование пенсионных накоплений осуществляется по завещанию или по закону. Согласно Гражданскому кодексу Республики Казахстан для приобретения наследства наследник должен его принять путём подачи по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом на выдачу свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления о принятии наследства либо заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство. Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства, то есть в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя. Рекомендуем обратиться к нотариусу по месту открытия наследства (место жительства умершего лица).

Для сведения информируем, что:

1) в соответствии с законом, ЕНПФ обязан осуществлять пенсионные выплаты получателям в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан. Указанный порядок, а также перечень необходимых документов определены Правилами осуществления пенсионных выплат, единовременных пенсионных выплат в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, сформированных за счёт обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов из единого накопительного пенсионного фонда, возврата их в ЕНПФ, утверждённые в редакции Постановления Правительства Республики Казахстан;

2) в случае смерти получателя, а также лица, имеющего пенсионные накопления в ЕНПФ и не достигшего пенсионного возраста в соответствии с пунктами 1-3 статьи 11 Закона, его семье либо лицу, осуществившему погребение, ЕНПФ выплачивается единовременная выплата на погребение в пределах размера 52,4-кратного месячного расчётного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, но не более имеющихся средств на индивидуальном пенсионном счёте;

3) на веб-сайте ЕНПФ размещены перечень необходимых документов, требования к их оформлению, адреса региональных подразделений ЕНПФ.

При наличии документов, определённых пунктами 15 или 17 Правил, рекомендуем обратиться в ЕНПФ.

– Я – гражданка России, временно работаю в Казахстане. Могу ли я перечислять добровольные пенсионные взносы, и как это сделать?

– Да, конечно, так как согласно статье 3 Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза от 20.12.2019 г., формирование пенсионных прав трудящихся-граждан стран ЕАЭС осуществляется за счёт пенсионных взносов на тех же условиях и в том же порядке, что и формирование прав граждан государства трудоустройства.

В соответствии со статьёй 1 данного Соглашения в Республике Казахстан к пенсионным взносам относятся в том числе и добровольные пенсионные взносы (далее – ДПВ) в ЕНПФ.

Напоминаем, что с 1 мая 2021 года основанием для открытия индивидуального пенсионного счёта для учёта ДПВ является поступивший в ЕНПФ первый ДПВ. Размер и периодичность ДПВ определяется вкладчиком самостоятельно.

При этом идентификация физического лица, в пользу которого производятся ДПВ, будет осуществляться по персональным данным (ФИО, ИИН, дате рождения), указанным в электронном формате платёжного поручения при перечислении ДПВ, а все необходимые сведения: о реквизитах действующего документа, удостоверяющего личность физического лица, о месте постоянного проживания, прочие сведения ЕНПФ будут получены из соответствующих информационных систем государственных органов.

Уплату ДПВ в ЕНПФ можно осуществлять через банки второго уровня либо АО «Казпочта» (БВУ). Отдельные БВУ предоставляют возможность перечисления взносов онлайн (через мобильное приложение или терминалы самообслуживания).

– С недавнего времени я зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Как я могу осуществлять перечисление пенсионных взносов?

– Согласно статье 25 Закона РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», для лиц, занимающихся частной практикой, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), за исключением случая, предусмотренного подпунктом 5 пункта 2 статьи 24 Закона, обязательные пенсионные взносы в свою пользу, подлежащие уплате в ЕНПФ, устанавливаются в размере 10 процентов от получаемого дохода, но не менее 10 процентов от минимального размера заработной платы и не выше 10 процентов 50-кратного минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Получаемым доходом является доход, определяемый самостоятельно лицом, занимающимся частной практикой, а также индивидуальным предпринимателем для исчисления обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ в свою пользу. В случае отсутствия дохода, лица, занимающиеся частной практикой, а также индивидуальные предприниматели вправе уплачивать обязательные пенсионные взносы в ЕНПФ в свою пользу из расчёта 10 процентов от минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

В соответствии с пунктом 8 Правил и сроков исчисления, удержания (начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд и взысканий по ним, утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 октября 2013 г. № 1116, перечисление обязательных пенсионных взносов производится агентом путём безналичных платежей. Адвокаты, частные судебные исполнители, частные нотариусы, профессиональные медиаторы, индивидуальные предприниматели, а также физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера, не имеющие счетов в банках второго уровня и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций (далее – БВУ), вносят обязательные пенсионные взносы наличными деньгами в БВУ для их последующего перечисления в ЕНПФ. Оплата обязательных пенсионных взносов наличными деньгами либо безналичным способом через БВУ осуществляется в порядке, определённом Законом Республики Казахстан «О платежах и платёжных системах».

– Мне неправильно посчитали стаж работы. Как сделать перерасчёт пенсии?

– В Республике Казахстан с 1998 года действует смешанная пенсионная система: государственная, которая состоит из базовой и солидарной пенсии, и накопительная. Возможно, в вашем случае речь идёт о солидарной пенсии, в которой размер пенсионных выплат определяется трудовым стажем, а источником пенсионных выплат становится государственный бюджет за счёт налоговых отчислений работающей части населения и других поступлений. На неё могут рассчитывать те, чей трудовой стаж на момент выхода на пенсию по состоянию на 1 января 1998 года составляет не менее шести месяцев.

Накопительная система предусматривает фиксированный 10-процентный размер обязательных пенсионных взносов от ежемесячного дохода для граждан Казахстана, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Казахстане, и 5-процентный размер обязательных профессиональных пенсионных взносов за счёт работодателя от ежемесячного дохода работников и в пользу работников, профессии которых предусмотрены перечнем производств, работ и профессий, определённым Правительством Республики Казахстан.

Для получения более подробной информации по вашему вопросу просим обратиться в Комитет труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Бахыт Сарсембаева

Коллаж Бакытгуль Бельбаевой