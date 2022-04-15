Пенсионная шпаргалка

Специалисты областного филиала Единого накопительного пенсионного фонда продолжают отвечать на вопросы читателей «Рудного Алтая».

– Сейчас сложная обстановка в мире, доллар и евро «скачут», и мы, вкладчики ЕНПФ, волнуемся за свои пенсионные накопления. Подскажите, как вся эта ситуация может отразиться на наших накоплениях?

– Пенсионные накопления каждого вкладчика и получателя ЕНПФ складываются из поступающих на индивидуальный пенсионный счёт взносов и начисляемого инвестиционного дохода. Последний складывается из доходов в виде вознаграждения по ценным бумагам (вкладам и другим операциям), доходов в виде рыночной и валютной переоценки финансовых инструментов, доходов по активам, находящимся во внешнем управлении, и так далее.

На сегодняшний день пенсионными активами ЕНПФ могут управлять Национальный банк Республики Казахстан и управляющие инвестиционным портфелем (УИП). Они с целью получения инвестиционного дохода размещают пенсионные активы в Казахстане и за рубежом в разные финансовые инструменты в различных секторах экономики в разных валютах.

Диверсификация обеспечивает сохранность и устойчивую доходность пенсионных сбережений. Кроме того, пенсионные накопления инвестированы в финансовые инструменты в разных валютах. На 1 марта 2022 года около 2/3 инвестиций размещены в тенге и около 1/3 – в иностранной валюте, большая часть валютных инвестиций – в долларах США.

Отметим, доход от рыночной и валютной переоценки может быть как положительным, так и отрицательным в отдельно взятом периоде. Поэтому размер начисленного инвестиционного дохода может варьироваться.

Пенсионные накопления – это долгосрочные инвестиции, и анализировать размер инвестиционного дохода целесообразно за период не менее одного года. Краткосрочные данные (еженедельные, ежемесячные) не являются показательными, так как зависят от постоянных текущих изменений рыночной конъюнктуры.

К примеру, сумма чистого инвестиционного дохода за 2021 год, распределённого на ИПС вкладчиков (получателей), составила порядка 1,4 трлн тенге, что превысило сумму поступивших за год взносов (1,3 трлн тенге). Доходность по пенсионным активам ЕНПФ в 2021 году под управлением Национального банка Казахстана с начала года составила 11,13 процента (что выше доходности по срочным банковским депозитам) при инфляции в 8,4 процента.

В любом случае, переживать за сохранность своих накоплений не стоит – государство обеспечивает гарантии сохранности пенсионных накоплений с учётом инфляции на момент получения права на пенсионные выплаты. Данная норма, аналогов которой нет нигде в мире, способствует сохранности накоплений вкладчиков от инфляции. При переводе пенсионных накоплений в управление УИП гарантии несёт управляющая компания.

Вся система инвестиционного управления и учёта пенсионных активов является прозрачной: каждый вкладчик имеет возможность видеть свой инвестиционный доход в личном кабинете на сайте enpf.kz или в мобильном приложении в режиме 24/7. Переоценка пенсионных активов производится еженедельно и в последний день каждого месяца.

Информация по инвестиционному управлению пенсионными активами ЕНПФ и о финансовых инструментах, в которые размещены пенсионные активы ЕНПФ, публикуется на официальном сайте ЕНПФ (www.enpf.kz) в разделе «Показатели/Инвестиционная деятельность».

– На данный момент у меня материальные проблемы – не могу оплачивать потребительский кредит. Могу ли я изъять свои пенсионные накопления для его погашения?

– Законодательством Республики Казахстан не предусмотрено использование пенсионных накоплений для оплаты потребительских кредитов.

Права физических лиц на пенсионные активы относятся к разряду вещных прав и могут быть использованы исключительно на цели, определённые законом. Сюда же относится осуществление пенсионных выплат, единовременных пенсионных выплат в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения в соответствии с законодательством РК.

Иными словами, вкладчик (получатель), владея пенсионными накоплениями, не может пользоваться и распоряжаться ими до наступления определённых условий, предусмотренных законодательством.

Пенсионные выплаты осуществляются из пенсионных накоплений, сформированных за счёт обязательных пенсионных взносов (ОПВ), в виде ежемесячных пенсионных выплат и (или) страховых выплат из страховой организации за счёт пенсионных накоплений, а также в виде единовременных пенсионных выплат в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения лицам.

При этом на пенсионные выплаты имеют право лица, достигшие пенсионного возраста, в том числе женщины: с 1 января 2022 года – 60 с половиной лет, с 2023 г. – 61 года, с 2024 г. – 61 года и 6 месяцев, с 2025 г. – 62 лет, с 2026 г. – 62 с половиной лет, с 1 января 2027 года – 63 лет.

Также на пенсионные выплаты могут претендовать вкладчики, достигшие 45 лет, при достаточности пенсионных накоплений для обеспечения выплаты не ниже 70 процентов от величины прожиточного минимума, установленной законом о республиканском бюджете и действующей на 1 января соответствующего финансового года; инвалиды первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно; выехавшие на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан иностранцы и лица без гражданства, представившие документы, подтверждающие факт выезда.

Кроме того, единовременные пенсионные выплаты вкладчики могут получить для улучшения жилищных условий в свою пользу или супруга (супруги), или близких родственников и (или) для оплаты лечения для себя или супруга (супруги), или близких родственников, если сумма пенсионных накоплений за счёт ОПВ, имеющаяся на индивидуальном пенсионном счёте вкладчика, превышает порог минимальной достаточности пенсионных накоплений; если размер пенсии, а для судей в отставке сумма пенсии и ежемесячного содержания, обеспечивает коэффициент замещения среднемесячного дохода получателя на уровне не ниже 40 процентов, определяемого в порядке, определённом Правительством Республики Казахстан.

При расчёте коэффициента замещения среднемесячного дохода учитывается доход получателя, предшествующий дате выхода на пенсию, но не более среднемесячного дохода по республике; также если вкладчиком заключён договор пенсионного аннуитета со страховой организацией.

– Я в разводе, но родственники бывшего мужа хотят знать сумму моих пенсионных накоплений. Может ли кто-нибудь кроме меня получить мою выписку из ЕНПФ?

– Не стоит волноваться, ЕНПФ гарантирует тайну о пенсионных накоплений на счетах вкладчиков (получателей). Информация может быть раскрыта вкладчику, осуществляющему пенсионные взносы, получателю, любому третьему лицу на основании письменного согласия вкладчика (получателя), оформленного в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Таким образом, выписка с ИПС может быть предоставлена ЕНПФ только Вам либо поверенному лицу, которому Вами будет выдана нотариально удостоверенная доверенность.

– Три года назад я стал гражданином Республики Казахстан, ранее проживал в Бишкеке и имел трудовой стаж в Республике Кыргызстан. Недавно прочитал о Соглашении о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС и хотел бы понять: при выходе на пенсию я буду получать выплаты за стаж в родной стране или нет?

– В соответствии с пунктом 3 статьи 98 Договора о Евразийском экономическом союзе пенсионное обеспечение трудящихся государств – членов ЕАЭС и членов семьи регулируется законодательством государства постоянного проживания, а также в соответствии с отдельным международным договором между государствами – членами ЕАЭC.

Таким международным договором является Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза: Республики Армения, Республики Беларусь, Российской Федерации, Республики Казахстан и Кыргызской Республики, которое вступило в силу с начала 2021 года.

Основной целью Соглашения является формирование пенсионных прав трудящихся государств – членов ЕАЭС на тех же условиях и в том же порядке, что и граждан государства трудоустройства, то есть каждое государство – член ЕАЭС должно гарантировать гражданам других государств – членов ЕАЭС объём прав на пенсионное обеспечение, равный объёму прав, предоставляемому своим гражданам на аналогичных условиях.

Следует отметить, что назначение и выплата пенсии осуществляются государством – членом ЕАЭС, на территории которого приобретён соответствующий стаж работы после вступления Соглашения в силу.

Если стаж работы приобретён до вступления Соглашения в силу, пенсия назначается и выплачивается в соответствии c законодательством государств – членов ЕАЭС и Соглашением о гарантиях прав граждан государств – участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 года.

Следовательно, нормы Соглашения распространяются только на стаж работы, приобретённый трудящимся в период после вступления в силу Соглашения (с 01.01.2021 г.), при условии официального трудоустройства, с заключением трудового или гражданско-правового договора, с обязательной уплатой страховых (пенсионных) взносов в пенсионную систему государства трудоустройства.

– Правда ли, что, допустим, мой сосед изъял пенсионные накопления на жильё, а я, к примеру, нет, то всё равно в будущем у нас будет одинаковая пенсия?

– В нашей стране действует многоуровневая пенсионная система. Закон «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» предусматривает получение пенсий из нескольких источников. Это выплаты из государственного бюджета – базовая и солидарная пенсии, а также накопительная пенсия.

Пенсия из госбюджета – это не дополнительный бонус от государства, а установленные законом выплаты для каждого гражданина с учётом его трудового стажа.

Государственная базовая пенсионная выплата предоставляется в размере 54 процентов от величины прожиточного минимума (ПМ), установленной на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, с увеличением её размера за каждый полный год стажа участия в пенсионной системе сверх десяти лет – на два процента, но не более ста процентов от величины ПМ.

При этом солидарная выплата назначается лицам, имеющим трудовой стаж не менее шести месяцев по состоянию на 1 января 1998 года, и осуществляется пропорционально трудовому стажу.

Суть накопительной пенсии в Казахстане заключается в том, что каждый гражданин делает взносы на свой индивидуальный пенсионный счёт в ЕНПФ в течение трудовой деятельности и затем получает с него пенсионные выплаты.

Таким образом, размеры пенсионных выплат по возрасту из ЕНПФ зависят от суммы пенсионных накоплений на момент осуществления пенсионных выплат, а это, в свою очередь, зависит от размеров пенсионных взносов, регулярности их перечисления, инвестиционной деятельности.

При этом пенсионные выплаты устанавливаются со дня обращения и осуществляются до исчерпания пенсионных накоплений.

Сведения о своих пенсионных накоплениях можно получить в режиме 24/7 в личном кабинете на сайте и в мобильном приложении ЕНПФ или электронного правительства.

Соответственно, размер пенсии будет зависеть от стажа трудовой деятельности и в большой степени от размера накоплений на индивидуальном пенсионном счёте, который, конечно, уменьшится в случае изъятия пенсионных накоплений.

Прогнозный расчёт будущей пенсии можно сделать с помощью пенсионного калькулятора на сайте enpf.kz и увидеть, как может повлиять досрочное изъятие на размер пенсионных выплат.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников