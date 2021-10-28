Вести из районов

Педагогика творчества

28.10.2021
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В Абайском районе подвели итоги конкурса «Лучший учитель самопознания».

Конкурс организован для выявления и распространения лучшего передового педагогического опыта по реализации идей Программы нравственно-духовного образования «Самопознание», поддержки и повышения престижа труда педагогов.

В районном этапе участвовали педагоги предмета «Самопознание» из сельских школ. По результатам конкурса Гран-при завоевала Маржан Зиятова (средняя школа имени М. Ауэзова) и получила путёвку на участие в областном этапе.

Первое место заняла Жанна Мукажанова (средняя общеобразовательная школа), второе – Айжан Сагадиева (средняя общеобразовательная школа имени Ш. Абенова). На третьем месте – Альбина Мусатова (средняя школа им. С. Бекбосынова) и Сымбат Смагулова (средняя школа имени Ш. Токжигитова).

Гульжан Естаева

Фото из открытых источников

Абайский район

28.10.2021
49

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