Педагогика творчества

В Абайском районе подвели итоги конкурса «Лучший учитель самопознания».

Конкурс организован для выявления и распространения лучшего передового педагогического опыта по реализации идей Программы нравственно-духовного образования «Самопознание», поддержки и повышения престижа труда педагогов.

В районном этапе участвовали педагоги предмета «Самопознание» из сельских школ. По результатам конкурса Гран-при завоевала Маржан Зиятова (средняя школа имени М. Ауэзова) и получила путёвку на участие в областном этапе.

Первое место заняла Жанна Мукажанова (средняя общеобразовательная школа), второе – Айжан Сагадиева (средняя общеобразовательная школа имени Ш. Абенова). На третьем месте – Альбина Мусатова (средняя школа им. С. Бекбосынова) и Сымбат Смагулова (средняя школа имени Ш. Токжигитова).

Гульжан Естаева

Фото из открытых источников

Абайский район