«Педагогика – моё призвание»

Молодой педагог из Усть-Каменогорска Руслан Исраилов стал победителем республиканской педагогической олимпиады «Талантливый учитель – одарённым детям».

Более 100 молодых педагогов, психологов и вожатых со всех регионов Казахстана приехали в Усть-Каменогорск, чтобы принять участие в ежегодной олимпиаде. Проходила она в стенах Восточно-Казахстанского университета имени С. Аманжолова и областной специализированной IT-школы-лицея.

В числе участников был учитель физической культуры и спорта, старший вожатый средней школы № 17 имени М. Ауэзова Руслан Исраилов. Он защищал честь области в категории «Вожатые» и занял почётное первое место.

Оказалось, что до поступления в университет молодой человек и не задумывался о карьере педагога, мечтал стать нейрохирургом. Однако судьба сложилась так, что он всё же ступил на учительскую стезю и сейчас ничуть не жалеет о сделанном выборе. Признаётся, что на его нынешнее отношение к профессии во многом повлияла его альма-матер.

– Я поступил в ВКУ имени С. Аманжолова на специальность «Физическая культура и спорт». Именно здесь уже в процессе обучения понял, что педагогика – это моё. Поэтому с удовольствием учился, принимал участие в общественной жизни университета, занимался научно-исследовательской деятельностью в области физической культуры, – рассказал Руслан Исраилов. – Моим научным руководителем был доктор педагогических наук, профессор Василий Русанов. Безумно благодарен ему. Также как и проректору вуза Ирине Ровняковой. Она всегда поддерживала все мои начинания.

Подтверждением верности выбранного профессионального пути стала производственная практика. Её Руслан проходил в средней школе № 17 им. М. Ауэзова. После успешного окончания вуза в 2016 году вновь переступил порог этой школы, но уже в качестве молодого учителя. Сейчас он называет это учебное заведение своим вторым домом.

– Огромный успех, когда ты видишь горящие глаза своих учеников, они с удовольствием приходят на твои занятия. Урок физкультуры, как и любой другой, должен быть интересным. Очень важен психологический климат. В целом, считаю, что нужно не просто проводить уроки, а делать их необычными, – поделился наш собеседник. – На своих занятиях я помогаю детям преодолевать себя, быть дисциплинированными. Моя педагогическая философия – научить ребят верить в себя. Также основная задача – приобщить их к здоровому образу жизни.

Вместе с тем наш герой уверен, чтобы достичь высоких результатов, необходимо постоянно совершенствовать свои знания и навыки. С этой целью он поступил в магистратуру Восточно-Казахстанского университета по той же специальности. К слову, тема его диссертации была весьма актуальной – «Формирование потребности в активных занятиях физической культурой и спортом у старшеклассников современных школ». Для того чтобы добраться до сути вопроса, магистрант проводил специальные исследования, пытаясь найти способы мотивации детей заниматься спортом. Теперь эти методы он применяет на практике.

Но останавливаться на степени магистра молодой учитель не собирался. Сразу же решил продолжить обучение в докторантуре. Сейчас он является докторантом третьего курса специальности «Психология и педагогика» в Санкт-Петербургском государственном университете.

Как было сказано выше, Руслан Исраилов по совместительству является старшим вожатым и руководит волонтёрским клубом «Алау». Этот клуб существует с 2017 года. В его состав входят 200 учащихся 5–11 классов.

– 5 мая этого года был запущен конкурс социальных проектов, где наш клуб представил проект под названием «Волонтёры завтрашнего дня», посвящённый 30-летию Независимости Республики Казахстан. В итоге наша работа победила, – отметил Руслан. – Цель этого проекта – создание волонтёрского движения среди молодёжи и подростков в Усть-Каменогорске и области для оказания помощи тем, кто в ней нуждается. Проект долгосрочный. Наша задача – создание постоянной группы для работы в волонтёрском направлении, поиск профессиональных волонтёрских и благотворительных организаций, готовых к сотрудничеству.

Он надеется, что школьное волонтёрское движение будет и дальше развиваться, а количество желающих вступить в ряды добровольцев станет больше.

Добавим, наряду с Русланом Исраиловым в копилку области призовые места принесли ещё трое педагогов. Так, обладателями третьего места республиканской педагогической олимпиады «Талантливый учитель – одарённым детям» стали учитель русского языка и литературы средней школы имени Жансугурова Урджарского района Серикжан Кажытаев, учитель географии Восточно-Казахстанского областного специализированного лицея «Білім-Инновация» для одарённых детей города Усть-Каменогорска Гибрат Заманиянов и учитель начальных классов средней общеобразовательной школы № 1 Аягозского района Меирлим Жангелдина.

Все победители и призёры награждены дипломами Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Гульжан Естаева