Печкам – бой!

В Семее намерены избавить жителей нескольких многоквартирных домов от печного отопления. Проектно-сметная документация на строительство теплосетей до таких домов будет разработана в будущем году.

Не секрет, что в городе есть несколько микрорайонов, где до сих пор отопление в квартирах осуществляется за счёт печей. Ёще год назад печки в своих квартирах топили все жители двухэтажных домов в посёлке Силикатный. Но прошлым летом им подвели центральное городское отопление.

Там же, в Затонской части города, есть ещё один многоквартирный дом, где жители вынуждены отапливать своё жильё углём и дровами. Это первый многоэтажный дом, построенный когда-то в Семипалатинске, расположенный по ул. Сатпаева. До начала 1990-х годов здесь было центральное отопление и собственные внутридомовые сети. Оставшиеся без работы в лихие 90-е годы прошлого века жильцы, чтобы не оплачивать огромные долги за тепловую энергию, предпочли тогда отрезать дом от центральной тепловой сети и установить по квартирам буржуйки или кирпичные печурки. Больше 20 лет прошло с тех пор, ситуация в экономике давно стабилизировалась, а в доме до сих пор не восстановлено теплоснабжение.

– К сожалению, пока вопрос с теплоснабжением именно этого дома не решён, – прокомментировал ситуацию заместитель акима города Димитрий Гариков. – «Теплокоммунэнерго» выдало жильцам технические условия, чтобы они самостоятельно подвели к дому теплосети и восстановили внутреннюю систему теплоснабжения, только тогда их дом готовы подключить к городской системе. Я с этой позицией не согласен. Считаю, что необходимо выделить средства в бюджете и достроить до дома тепловые сети. Точно так же надо сделать и в отношении домов с печным отоплением ещё в двух микрорайонах города.

Отметим, что дома с печным отоплением имеются в районах мелькомбината и мясокомбината. И их жильцы давно просят городские власти подключить дома к центральному отоплению.

По словам заместителя акима города, для решения этой проблемы будет разрабатываться проектно-сметная документация по строительству внутриквартальных сетей к этим домам, и уже будущим летом проект намерены полностью реализовать.

Софья Соболевская

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Семей