Патефонная вечеринка

Если вы когда-нибудь слышали, как играет патефон, вы счастливый человек! Ведь никакая электронная музыкальная дорожка не заменит истинного удовольствия, которое испытывает тот, кто с чувством и предвкушением чуда крутит ручку патефона, ставит иглу на грампластинку и… наслаждается музыкой.

Краеведы «Прииртышья» в Семее решили снова пережить эти минуты встречи с прекрасным и провести патефонную вечеринку.

Главного героя вечера – патефон – привёз член краеведческого общества «Прииртышье» Александр Зязин. Этот музыкальный проигрыватель середины ХХ века попал к нему совершенно случайно: знакомые уезжали из страны и предложили забрать патефон. Правда, неработающий. Как можно было отказаться от такого подарка?! Конечно, Александр Демьянович патефон забрал и не замедлил углубиться в реставрационные работы.

– Раньше всё делали с большим запасом прочности, так что все металлические детали я просто очистил от ржавчины и заново всё собрал. В труху рассыпалась лишь одна деталь, сделанная из алюминия, но на работу самого патефона она не влияет. Так что скоро выточу эту втулку на токарном станке, и патефон будет как новенький, – поделился планами владелец устройства.

Надо сказать, что на ремонт патефона у мастера ушло около двух недель. За это время члены общества в предвкушении встречи готовили интересные истории, связанные с пластинками и патефонами. Ну и, конечно, перебирали свои архивы и коллекции грампластинок с записями 1940–1950-х годов. Эти уникальные записи появились у краеведов из самых разных источников. Одни собирали коллекцию в течение всей жизни, другим она досталась по наследству от родителей, а в большинстве случаев, виниловые и граммофонные пластинки членам краеведческого общества «Приртышье» отдают на хранение семейчане.

И записи эти действительно уникальные. Так, на патефонной вечеринке звучали песни в исполнении легендарных артистов: Клавдии Шульженко, Людмилы Зыкиной, Майи Кристалинской, Иосифа Кобзона, Тарапуньки и Штепселя. И под эти мелодии времён молодости наших бабушек было так здорово покружиться в вальсе или зажечь твист под «Чёрного кота»! И пусть многие грампластинки от возраста и плохой сохранности часто заедали и хрипели, сама атмосфера ретро-вечеринки с патефоном стала настоящим праздником души для всех её участников.

Ну и конечно, было здорово послушать истории о коллекционерах граммофонных пластинок. В соседнем Павлодаре, например, есть единственный в СНГ музей, в фондах которого насчитывается 25 тыс. экземпляров пластинок. Член краеведческого общества «Приртышье» Александр Люй познакомился с основателем музея, коллекционером, профессором университета им. Торайгырова Наумом Шафером. Побывав на одной из увлекательных лекций, посвящённых музыке Баха, краевед из Семея даже получил в подарок одну из драгоценных пластинок из коллекции уникального музея. Немало коллекционеров винила было и в Семее. По всей видимости, многие собранные коллекции рано или поздно окажутся в музее «Прииртышья».

Насладившись музыкой прошлых лет, краеведы пришли к выводу, что этой радостью необходимо поделиться. Было решено одну из краеведческих гостиных посвятить музыкальным и звукозаписывающим аппаратам: от граммофона до современных электронных устройств. С интересными рассказами, музыкой и танцами. Как вам идея?

Софья Соболевская

Фото автора

Семей