Пастбищ хватит на всех

В Восточно-Казахстанской области неиспользуемые земли возвращают государству.

В 2024 году в Восточном Казахстане в государственную собственность возвращены 117 тысяч гектаров неиспользуемых сельскохозяйственных земель. В 2025 году работа по возврату земель продолжается – за прошедшие четыре месяца возвращены 35,7 тысячи гектаров. Подробно об этом рассказал заместитель руководителя Управления земельных отношений ВКО Даулет Сарманов на брифинге в Региональной службе коммуникаций.



По данным управления, 89% земель, а именно 103,8 тысячи гектаров, были возвращены благодаря работе акиматов городов и районов. Все эти участки вовлекаются в сельскохозяйственный оборот, причём приоритет отдаётся обеспечению местного населения пастбищами для выпаса скота.



В 2024 году потребность в пастбищных угодьях составила 69,9 тысячи гектаров и была полностью покрыта за счёт возвращённых земель. В связи с этим в 2025 году дополнительной потребности в пастбищах в регионе нет.



Также спикер сообщил, что в 2024 году в Закон РК «О пастбищах» и земельное законодательство были внесены изменения. Так, дано определение общественных пастбищ в зависимости от имеющегося поголовья сельскохозяйственных животных и Плана по управлению пастбищами.

Нагрузка на пастбища должна составлять не менее 50% (ранее было 20%). Пастбища с нагрузкой менее 50% признаются неиспользуемыми и подлежат изъятию. Выпас на общественных пастбищах будет осуществляться владельцами скота без предоставления прав на землю.



Для планомерного использования угодий акиматы разрабатывают пятилетние планы по управлению пастбищами. Финансирование этих мероприятий обеспечивается из местного бюджета.



Параллельно в регионе проводятся аукционы и конкурсы по распределению земель. В 2024 году реализованы 117 участков для коммерческих целей и 274 – для сельскохозяйственного производства. Реализация участков осуществляется в электронном формате через портал «Госреестр», а распределение сельхозземель проводится на конкурсной основе по решению земельных комиссий.



Активно развивается в ВКО и геопортал Vkomap.kz, который содержит детальную информацию о земельных участках, инженерной инфраструктуре, экологических зонах и кадастровой стоимости земли. Геопортал интегрирован с системами «Казгидромета», Единого государственного кадастра недвижимости и другими информационными ресурсами Казахстана.

Медиацентр «Altai-News»