«Пассивная иммунизация» – лекарство от коронавируса

Пандемия коронавируса, которая с чудовищной скоростью распространилась по всему миру, бросила вызов здравоохранению. Сегодня лучшие умы, светила медицины мирового масштаба находятся в поиске вакцины для предотвращения повторных вспышек и локальных эпидемий. И параллельно с этим идет использование различных методов борьбы с вирусом, поражающим организм человека, – протоколы лечения в мире менялись несколько раз.

В разных странах используется разная терапия, но на сегодняшний день в мировой медицинской практике врачи сходятся в одном – метод переливания плазмы переболевших covid-19 людей тем, кто заражен, является действенным. Причем крайне важно, что его применяют для наиболее тяжелобольных, даже к тем, кто находится на грани и дышит с помощью аппарата искусственной вентиляции легких. Вливание плазмы снизило количество летальных исходов в разных странах мира, и сегодня его применяют для лечения коронавируса и в Казахстане.

Стоит отметить, что сама процедура использования плазмы переболевших людей не нова. Этот метод широко применяли в 1918 году во время эпидемии испанки, к нему прибегали во время распространения атипичной пневмонии буквально пару десятков лет назад. Нужно понимать, что использование плазмы в лечении коронавируса – это не вакцина. Плазма переболевшего человека представляет собой антивирусную сыворотку, в ней содержатся антитела, которые заболевшему человеку только предстоит выработать, а в крови перенесшего инфекцию они уже есть. То есть в отличие от вакцины, которая как бы заставляет организм вырабатывать антитела, переливание плазмы «доставляет» их уже готовыми. Этот метод в научном мире носит название пассивной иммунизации.

Переливание плазмы при борьбе с коронавирусом широко начали использовать в Китае – первой стране, которая столкнулась с эпидемией. В самом начале десяти добровольцам с тяжелой формой заболевания ввели 200 мл антиковидной плазмы и наблюдали за их состоянием. В течение суток уменьшился воспалительный процесс в легких, увеличилось количество лимфоцитов, улучшилось насыщение крови кислородом. Клинические проявления в виде кашля и температуры значительно уменьшились и исчезли через 1-3 дня после трансфузии. Также уменьшилась вирусная нагрузка. Больные были отключены от аппарата искусственного дыхания, смертельных исходов не было.

После успешного опыта метод переливания плазмы стали использовать и в других странах – в США 28 марта 2020 г. больному в больнице Хьюстона перелили плазму от донора, который выздоровел две недели назад. Специалисты клиники оценили процедуру переливания как эффективную и возможную к применению в современных условиях, когда мало что помогает больным. FDA запустила национальную программу по разработке препарата крови — гипериммунного глобулина для лечения COVID-19, который также получают из сыворотки переболевших. Официальное разрешение на производство антиковидной плазмы в Германии получила клиника Universitätsklinikum Erlangen (Университетская клиника г. Эрланген). Заведующий отделением трансфузионной терапии обратился к пациентам, излечившимся от коронавируса, с просьбой сдать плазму. Метод широко применяется в Японии, Франции и других странах, где наблюдается большое количество заболевших коронавирусом.

В соседней России переливание плазмы также показало свою эффективность. «Плазма одного пациента может спасти жизнь двух человек» — таков текст объявления на странице института имени Склифосовского. Врачи и профессура обращаются к тем, кто уже переболел коронавирусом, а значит — получил иммунитет. Теперь эти люди могут стать донорами и помочь другим.

В Казахстане метод переливания плазмы получил одобрение 15 апреля текущего года. И сейчас врачи во всех регионах призывают тех, кто переболел коронавирусной инфекцией, стать донорами и помочь медикам в спасении тех, кто находится в тяжелом состоянии, ведь именно при применении к тяжелобольным переливание плазмы показало свою наиболее высокую эффективность. Мировая историческая практика подтверждает, что плазмотерапия может и должна стать подспорьем для врачей пока не изобретена вакцина от коронавируса. Медики неоднократно применяли этот метод именно во время эпидемий, когда скорость распространения той или иной болезни становится чудовищно высокой и есть определенное количество переболевших людей (особенно в легкой форме), в крови которых уже выработаны антитела, способные спасти тех, у кого заболевание протекает в более тяжелой форме. Как уже было сказано выше, плазму использовали во время эпидемии испанки, кроме того, в 70-е годы прошлого века ее применяли для лечения тех, чей организм поразил вирус Эбола. Очевидно, что этот метод не для рядового гриппа, именно поэтому переливание плазмы иногда называют «терапией отчаяния», хотя это никак не умаляет эффективность.

Академик российской академии наук Виктор Малеев в интервью СМИ рассказал о том, что полностью заменить лечение переливанием плазмы нельзя, но между тем ее нужно использовать при лечении, комбинируя с приемом препаратов, устраняющих воспалительные процессы. Такой комплексный подход помогает буквально вытаскивать тяжелобольных коронавирусом с того света. Это показала практика китайских и американских врачей. Наши медики призывают тех, кто переболел коронавирусом, сдать кровь для того, чтобы трансфузионным методом из нее получили плазму с антителами, которую можно ввести тем, кто сейчас страдает от COVID-19. В Восточном Казахстане врачи совместно со специалистами НАО «МУС» проводят исследования иммунозаместительной терапии при коронавирусной инфекции. Это стало возможным благодаря выделенному научно-практическому гранту акима области. Ведущие специалисты Медицинского университета Семея ведут колоссальную работу по консультированию, клиническим исследованиям, контролю и мониторингу эпидемиологической ситуации, врачи работают с тяжелыми больными.

На сегодняшний день в Восточном Казахстане зафиксировано 2547 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Для того чтобы помочь тем, кто заболел, люди, которые уже победили COVID-19, могут сдать кровь в Восточно-Казахстанском центре крови, тем самым предоставив свою плазму для лечения больных. Процедура эта безболезненная, и она поможет и врачам и жителям региона.

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