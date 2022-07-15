Слышала, что теперь казахстанцы, находящиеся на территории Российской Федерации, могут получить паспорт за 30 дней. Так ли это?

Анастасия Валерьева, Шемонаихинский район

Верно, с 10 июля стартовал пилотный проект по переводу в электронный формат государственной услуги по приёму документов и препровождению их на изготовление паспортов гражданам Республики Казахстан, находящимся за границей.

Этот проект позволит гражданам Казахстана, проживающим в России, обратиться в консульские учреждения Казахстана в Казани, Омске, Санкт-Петербурге, Астрахани и оформить паспорт за 30 дней вместо 80. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Республики Казахстан.

В настоящее время система электронного документирования успешно функционирует в загранучреждениях Казахстана в Германии (Берлин, Франкфурт-на-Майне, Мюнхен, Ганновер), Республике Корея (Сеул), ОАЭ (Абу-Даби, Дубай), России (Москва), США (Вашингтон, Нью-Йорк, Сан-Франциско), Узбекистане (Ташкент), Японии (Токио) и Турции (Анкара, Стамбул, Анталья).