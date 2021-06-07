Пашня просит дождя

В лучшие сроки и с высоким качеством провели весенне-полевые работы земледельцы хорошо известного в Бородулихинском районе хозяйства, которым руководит опытный аграрий Ерлан Зайтенов.

Сейчас в поле постоянно дует северный ветер, стоит жара около тридцати градусов, земля и свежие всходы отчаянно нуждаются во влаге.

По информации главы хозяйства, всего в нынешнем году под различными сельскохозяйственными культурами занято 9700 гектаров земельных площадей. В общей структуре посевов также имеется полный набор зерновых, масличных, силосных культур, многолетних трав. Это на руку земледельцам, поскольку позволяет в определённой степени сглаживать влияние сложных погодных условий. В прошлом году засуха сказалась на урожайности, и нынче небесная канцелярия тоже пока скупа на обильные осадки.

Хозяйство за счёт использования посевной техники с высокой производительностью сокращает сроки посева культур, обработки почвы, других агромероприятий. Это выручает и во время уборки урожая, когда своевременно и с высокой сохранностью складирует плоды своих трудов. Растениеводство является фундаментом для развития ещё и животноводческой отрасли, где налажена комплексная и глубокая переработка сельхозсырья, выпуск готовой для реализации продукции. Более подробно об этом читайте в следующих номерах «Рудного Алтая».

Меир Токобаев

Фото из открытых источников

Бородулихинский район