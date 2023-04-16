Пасхальный перезвон

В день празднования Светлой Пасхи, 16 апреля, в областном Доме дружбы – центре общественного согласия в Усть-Каменогорске состоится большой праздничный концерт.

По давно сложившейся традиции в этот день все славянские этнокультурные центры Дома дружбы – центра общественного согласия организуют большое празднество. В этом году к Обществу славянской культуры и другим этнокультурным центрам присоединились Епархия архиепископа Усть-Каменогорского и Семипалатинского Амфилохия.

Однако уже с раннего утра 15 апреля, когда православные христиане отмечают Великую Субботу, в Андреевском кафедральном соборе начнутся литургии, исповеди и чтение деяний святых апостолов. Так, в 13, 15 и 17 часов после литургии святого Василия Великого верующие смогут освятить святой водой пасхальную снедь. В 21 час назначена исповедь, в 22 часа 15 апреля состоится Чтение книги «Деяний святых апостолов».

В 23.30 начнётся Пасхальная Полунощница, а в полночь пройдёт Пасхальный Крестный ход, затем Пасхальная Заутреня и литургия святого Иоанна Златоуста архиерейским служением. В день Светлой Пасхи с 9 утра до 17 часов вечера можно будет освятить пасхальную снедь. В 11 часов назначен пасхальный молебен, а в 17 часов – Пасхальная великая вечерня архиерейским служением с участием городского духовенства.

Именно во время вечерни в Усть-Каменогорске ожидается прибытие Благодатного огня, который доставят со Святой земли в Иерусалиме многочисленные паломники.

Однако Светлая Пасха – это не только праздник духовный, но и народный, с гуляниями, играми, песнями и хороводами. Как рассказал председатель Восточно-Казахстанского областного общества славянской культуры Александр Яковлев, празднование в Доме дружбы стартует в 11 часов. И первая его часть будет наполнена самыми разнообразными событиями.

Для любителей творчества представители воскресной школы при Андреевском кафедральном соборе Ольга Плахотнюк и Валентина Бочарова проведут занимательные мастер-классы по классической росписи пасхальных яиц. Участникам мастер-класса будет приготовлено всё необходимое для творческого процесса. Кроме того, объединение ремесленников ВКО «Белая сова» подготовит большую пасхальную ярмарку мастеров.

В фойе Дома дружбы развернётся площадка для игр, которыми издревле забавляется детвора в день Светлой Пасхи. Одной из таких традиционных забав является катание пасхальных яиц по наклонному лотку.

Ждёт гостей и разнообразная фольклорная программа, где покажут многие пасхальные традиции, бытовые танцы, поводят хороводы и исполнят народные песни.

Ну а в полдень стартует большой пасхальный концерт. Гостей праздника ожидает встреча с любимыми творческими коллективами – народным хором «Русская песня», с фольклорно-этнографическим ансамблем «Бастеньки» и многими другими. Всего в концерте будут задействованы свыше 20 солистов и коллективов, которые представят около 30 концертных номеров. Откроет же большой пасхальный концерт хор Свято-Покровского храма.

Екатерина Гуляева