Партия начинается! 

Казахстанская федерация волейбола объявила даты предстоящих соревнований.

Стартовый тур 29-го чемпионата РК среди женских и мужских команд состоится с 6 по 29 ноября в трёх городах – Талдыкоргане (женская Национальная лига и Высшая лига дублирующих составов), Уральске (женская Высшая лига и мужская Высшая лига) и Таразе (мужская Национальная лига и Высшая лига дублирующих составов). Соревнования пройдут согласно медицинскому регламенту в условиях действия ограничительных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. Также отметим, что все детские турниры пока отменяются.

Заключительная часть розыгрыша Кубка РК по волейболу пройдёт с 23 по 29 октября.

Женские команды встретятся в Таразе на площадке «Тараз-Арены». В кубковой гонке учавствуют восемь команд: «Тараз», «Иртыш-Казхром», «Куаныш», «Караганда», «Жетысу», «Алтай», «Алматы» и «Алтай-2».

Мужские команды встретятся в Усть-Каменогорске на площадке ФОКа. В борьбу за главный волейбольный трофей вступят восемь команд: «Алтай», «Мангыстау», «Тараз», «Ушкын-Кокшетау», «Буревестник», «Атырау», «Есиль-СК» и «Павлодар».

Триумфаторы Кубка сыграют с победителями чемпионата в суперкубковых матчах 31 октября.

Дмитрий Одинцов