Пароль или подпись?

Какие государственные услуги можно получить онлайн без электронной цифровой подписи?

В Казахстане 637 видов госуслуг можно получить онлайн, для этого в большинстве случаев необходимо иметь ЭЦП.

– Иногда людям необходимо срочно получить какую-то справку, а ЭЦП нет под рукой. Для таких ситуаций доступ к 138 популярным услугам был упрощён – их можно получить с помощью одноразового SMS-пароля, – информирует Госкорпорация «Правительство для граждан».

Без электронной цифровой подписи можно получить самые популярные справки, например, подать заявку на получение техпаспорта недвижимости или его дубликата. Также можно сделать временную прописку, сменить ФИО, зарегистрироваться в качестве безработного, получить акт на земельные участки, оформить инвалидность, социальные пособия и многое другое.

Добавим, перечень госуслуг, доступных через одноразовый пароль, постоянно пополняется. Посмотреть список можно на портале egov.kz.

Ания Есмухамет

Фото из открытых источников