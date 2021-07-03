Парламент подвёл итоги

В Нур-Султане прошло совместное заседание палат Парламента, на котором были подведены основные итоги работы депутатов на первой сессии VII созыва.

– Проведена большая работа по законодательному обеспечению курса Главы государства на модернизацию страны. Парламент принял 63 закона, причём 15 из них инициированы депутатским корпусом. Не остались без внимания предложения граждан и экспертного сообщества, – сказал председатель Сената Маулен Ашимбаев.

Он особо отметил принятый закон, запрещающий продажу и сдачу в аренду земли иностранцам. Теперь этот вопрос решён в корне.

Кроме того, были внесены существенные изменения в избирательное законодательство. Так, принята норма о прямых выборах сельских акимов. Снижен порог прохождения политических партий в Мажилис и маслихаты, в бюллетени добавлена строка «против всех». Для эффективного решения актуальных проблем сельского населения местным органам власти переданы дополнительные функции и полномочия.

Сенаторы уделили большое внимание восстановлению экономического роста, сдерживанию распространения пандемии, поддержке малого и среднего бизнеса.

– Закупки квазигосударственного сектора впервые регламентированы законом, что повысило прозрачность этой сферы. Большая часть законодательных изменений, принятых в судебно-правоохранительной сфере, направлена на защиту прав граждан, а также предпринимателей – от незаконного вмешательства. Для реализации поручений Главы государства впервые в национальном законодательстве дано определение понятию «социальное предпринимательство». Определены конкретные меры и механизмы поддержки данного направления со стороны государства. Этот важный законопроект был подготовлен сенаторами в кратчайшие сроки совместно с Правительством и социальными предпринимателями, – отметил спикер Сената.

Он также напомнил, что с сентября прошлого года сенаторы инициировали семь законопроектов, шесть из которых приняты. По инициативе депутатов Сената ведётся работа ещё по 14 законопроектам.

Сенатор Ольга Булавкина, представляющая Восточно-Казахстанскую область, рассказала, что во время этой сессии работала с 22 законопроектами по вопросам социального и финансового направления. На её имя поступило 21 обращение от физических и юридических лиц, ею был подготовлен и отправлен депутатский запрос на имя премьер-министра по проблемам приграничных территорий. Всего во время сессии сенаторы направили 45, мажилисмены – 233 депутатских запроса, которые привлекли внимание центральных государственных органов к актуальным вопросам и предложили пути их решения.

Сенаторы, посещая регионы, провели около 300 встреч с населением и трудовыми коллективами.

– Первую сессию Парламента VII созыва можно с полным правом назвать сессией законодательной поддержки социально-экономических мер и политических реформ, инициированных руководством страны, – отметил председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин.

Говоря о планах работы на следующую сессию, спикер Мажилиса отметил, что в настоящее время в портфеле находятся 35 законопроектов. Среди них законопроекты о промышленной политике, о растительном мире, о Семипалатинской зоне ядерной безопасности. Кроме того, будут рассмотрены законопроекты, касающиеся государственной молодёжной политики, общественного контроля.

Айгуль Биданова

Фото из открытых источников

Нур-Султан