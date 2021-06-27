Парк готов встречать гостей

Парк развлечений «Металлург» в Усть-Каменогорске вновь открылся для посетителей.

Согласно заключению экспертизы, все аттракционы соответствуют нормам безопасности, а нарушения, выявленные в ходе проверки, полностью устранены.

Тема о закрытии парка «Металлург» на протяжении нескольких недель волновала жителей областного центра, ведь это единственное место летнего отдыха, где есть аттракционы на открытом воздухе.

Приостановление его деятельности было связано с инцидентом, произошедшим с одним из аттракционов. После этого по поручению акима Усть-Каменогорска Жаксылыка Омара была создана специальная комиссия по мониторингу работы парка. В её состав вошли специалисты городского акимата, представители департаментов метрологии, ЧС, трудовой инспекции, городских управлений полиции и санитарноэпидемиологического контроля.

В ходе масштабной проверки были выявлены различные нарушения. В частности, у предпринимателей отсутствовали кассовые аппараты, не были оформлены трудовые договоры с работниками, среди которых были и несовершеннолетние.

Дальнейшую судьбу парка должна была решить независимая экспертиза, проведённая компаниями «Квестор УК» и «Элио», которые специализируются в области инженерно-технической безопасности.

Результаты комплексной проверки были озвучены на пресс-конференции, прошедшей под председательством заместителя акима Усть-Каменогорска Армана Искакова.

По его словам, проведённая техническая экспертиза аттракционов в «Металлурге» показала, что все они соответствуют нормам безопасности.

Не менее важная проблема, заставившая городские власти применить непопулярную меру, в том, что ни одним предпринимателем, осуществляющим свою деятельность на территории парка, не были заключены договоры с отделом ЖКХ, которые бы регламентировали использование земельных участков. Этот вопрос также был урегулирован.

– Нарушения со стороны предпринимателей устранены, – сообщил замакима. – Их деятельность узаконена в рамках конкурсных процедур по распределению между ними земельных участков в парке. На сегодня поступило 36 заявок, по 34 из них конкурсные процедуры уже завершены, определены победители. 24 июня все договоры были подписаны, парк открылся для посетителей.

Развлечения и отдых в парке «Металлург» стали доступны горожанам и гостям областного центра с 25 июня.

Как рассказал один из владельцев аттракционов Александр Измайлов, чтобы окончательно разрешить возникшую проблему, предприниматели приняли решение выкупить имущество у ТОО «ВАТ» и передать его в коммунальную собственность городского акимата. При этом деятельность предпринимателей будет продолжена в качестве арендаторов земельных участков парка. Арендные договоры заключены на три года с возможностью их дальнейшего продления.

Арман Искаков также добавил, что по завершении периода деятельности аттракционов, предположительно в сентябре, будет проведено благоустройство парка.

– Сейчас ведётся разработка проектно-сметной документации, которая предусматривает ремонт центральных дорожек, системы освещения, установку лавочек, урн для мусора и малых архитектурных форм. Кроме того, рассматривается возможность сделать парк всесезонным, – сообщил заместитель акима города.

Бахыт Сарсембаева

Фото Ануара Тюлюбаева