Пандемия работе не помеха

В этом году в Восточно-Казахстанской области запланировано создание 45 387 рабочих мест, в том числе 14 750 – постоянных.

Текущий год по понятным причинам стал настоящим испытанием для многих: бизнесменов, учащихся, врачей, трудящихся в разных отраслях. Есть и те, кто потерял работу, а вместе с тем и средства к существованию. Оттого вопрос занятости населения стал ещё более насущным, а реализация государственных программ «Дорожная карта занятости» и «Еңбек» – как никогда актуальной.

По состоянию на 18 августа уже создано 35 786 новых рабочих мест, из них временных – 28 883. В частности, по программе «Дорожная карта занятости», по информации на 19 августа, – 19 394 временных рабочих места из 18 870 запланированных.

Конечно, временная работа открывает перед человеком большие перспективы, особенно это касается тех, кто только начинает свой трудовой путь. Ведь помимо заработной платы можно получить не менее ценную вещь – опыт. Однако что может быть лучше стабильности, тем более в трудоустройстве. В этом направлении действия также осуществляются, из запланированных 1150 постоянных рабочих мест создано 331.

Отметим, в городах и районах региона в рамках этой программы предусмотрена реализация 817 инфраструктурных проектов на 77,4 миллиарда тенге с созданием 20 020 рабочих мест. По состоянию на 18 августа завершено 626 проектов.

– Особое внимание уделяется развитию предпринимательской инициативы среди многодетных и малообеспеченных семей. В этом году 96 многодетных семей получили кредит на 378 миллионов тенге. Также 285 многодетным и 127 малообеспеченным семьям выданы гранты на общую сумму 229 миллионов тенге, – сообщил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов на своих страницах в социальных сетях. – Особо отмечу, что в рамках трудовой мобильности, в наш регион переехали 532 человека. Вопрос обеспечения занятости населения находится на контроле.

Цифры свидетельствуют о многом, но лучшим подтверждением проделанной работы могут стать лишь конкретные примеры.

Так, в Бескарагайском районе по программе «Дорожная карта занятости» выделено 531,2 миллиона тенге на ремонтно-строительные работы по 27 проектам. В том числе на реконструкцию сетей водопровода, текущий ремонт объектов образования и культуры, средний ремонт внутрипоселковых улиц, устройство уличного освещения и футбольного поля с искусственным покрытием. В итоге трудоустроены многие местные жители, в том числе и молодежь. Один из них Кайсар Нурланбек.

– Устроился рабочим на период проведения среднего ремонта в школе имени Кайрата Рыскулбекова в селе Бескарагай, – говорит Кайсар. – Хотел бы поблагодарить государство за предоставленную возможность трудоустройства.

К слову, на данный момент ремонт школы завершён. Во всех кабинетах уложен линолеум, заменены полы в спортзале, во дворе проложена брусчатка.

В Шемонаихинском районе в этом году реализуется 70 проектов, создано 671 рабочее место. В результате реализации программы появятся 68 постоянных рабочих мест. Одним из значимых объектов строительства можно назвать физкультурно-оздоровительный комплекс в Шемонаихе.

– В июне обратился в Центр занятости населения. Мне предоставили работу по моей специальности. Работаю сварщиком, – поделился Евгений Михальченко. – В будущем в этом комплексе могут заниматься спортом мои дети, поэтому сейчас стараюсь полностью отдаваться этому делу.

Активно реализуется программа и в Усть-Каменогорске. Будут благоустроены дворы, спортивные площадки, ведется реконструкция и средний ремонт дорог, трамвайных путей, обустройство уличного освещения. Проводимой работе, помимо трудоустроенных, безусловно, рады и горожане.

– Приятно видеть, что город процветает и меняет свой облик. Условия для хорошего и безопасного отдыха, занятий спортом постепенно улучшаются, – считает жительница областного центра Мария Сидорова. – Надеюсь, эти позитивные трансформации продолжатся.

Гульжан Естаева

Тлеубек Шаяхмет