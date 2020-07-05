Памятник героям-чернобыльцам

Памятник участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС появится в Глубоковском районе.

Чернобыльская авария – одна из самых страшных техногенных катастроф в истории человечества. Памятник тем, кто проявил отвагу во время этих событий, устанавливается в поселке Глубокое возле обелиска Победы.

Инициатива увековечить память о героических земляках, остановивших распространение атомной катастрофы, принадлежит представителю Союза ветеранов-инвалидов ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС по ВКО Николаю Приколотину.

– Ликвидаторы до конца исполнили свой воинский и патриотический долг по защите безопасности своей родины, демонстрируя примеры мужества и героизма, – говорит Николай Приколотин. – Они заслуживают того, чтобы память о них была увековечена.

На монументе выгравирована надпись: «Землякам – участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС».

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район