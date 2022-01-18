Памяти героя посвящается…

В Университете Алихана Бокейханова в Семее откроется кабинет памяти офицера КНБ Жандоса Жагалбаева, который погиб в перестрелке с экстремистами во время беспорядков в Алматы.

По словам родных и сослуживцев, Жандос с детства мечтал стать пограничником. Посещал заставу, принимал активное участие в военно-патриотических играх. Во время учёбы на военной кафедре показывал отличные знания.

– Жандос был одним из лучших студентов, вырос в интеллигентной семье, дисциплинированный. Он был первым выпускником военной кафедры по специальности «Юрисконсультская работа», – рассказал заместитель начальника военной кафедры по воспитательной и социально-правовой работе майор в отставке Айдар Манасов. – Во время беспорядков в Алматы он был на службе и погиб при исполнении служебного долга, с доблестью защищая родное ведомство, интересы государства и мирных жителей в ходе перестрелки с экстремистами. Его имя и память о его отваге будут служить примером для патриотического воспитания студентов военной кафедры ABU и всей молодёжи города. Мы будем помнить его и чтить добрую память о нём. Администрацией университета принято решение на базе военной кафедры организовать кабинет в знак памяти и уважения к выпускнику – герою Жандосу Мухтарулы Жагалбаеву.

Жандос Жагалбаев родился 1 июля 1994 года в селе Бестерек Урджарского района ВКО. Окончил среднюю школу имени Хасенова. С 2012 по 2016 год учился в КазГЮИУ (ныне Университет Алихана Бокейханова). Военную кафедру окончил в 2015 году. По окончании вуза получил офицерское звание «лейтенант запаса». В 2016-2017 годах работал на государственной службе в налоговой инспекции в селе Урджар. После поступил на службу в Академию ПС КНБ РК. В 2018 году получил звание «старший лейтенант», в 2021 году – «капитан». Назначен старшим офицером Академии ПС КНБ РК. Женился в 2021 году. Молодая семья ждала первенца.

Напомним, Указом Президента РК за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, а также за подвиги, совершённые при защите интересов государства, награждён посмертно орденом «Айбын» II степени.

Флора Левина

Семей