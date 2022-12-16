Память во имя будущего

«…Трагические страницы истории стали неотъемлемой частью нашей национальной идентичности. Поэтому память о жертвах политических репрессий и голода будет жить в веках. Усвоив уроки истории, мы сделаем всё, чтобы подобные трагедии никогда не повторились».

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан

В рамках восстановления исторической справедливости в отношении всех категорий жертв политических репрессий советского периода подписан Указ Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева № 456 «О Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий» от 24 ноября 2020 года. В рамках данного Указа в Восточном Казахстане создана Региональная комиссия по вопросам реабилитации жертв политических репрессий Восточно-Казахстанской области. При ре-гиональной комиссии функционировали 10 рабочих групп по сбору, изучению архивных источников и других материалов, подготовке заключений на заседания Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий.

Проведена оптимизация 10 рабочих групп, на данный момент состоящих из 6 групп и 21 эксперта.

В целях освобождения от основной работы, сохранения заработной платы и социальной гарантии шести учёных из трёх региональных вузов (ВКУ имени С. Аманжолова, ВКТУ имени Д. Серикбаева, университет КАСУ), входящих в состав рабочих групп по сбору, изучению архивных источников и других материалов, подготовке заключений на заседания Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, рассмотрен вопрос частичного освобождения и гибкого графика.

Приоритетным направлением деятельности Региональной комиссии и её рабочих групп является выявление, сбор и анализ новых архивных материалов, введение их в научный оборот, формирование единой базы жертв политических репрессий.

Эксперты рабочих групп проводят поисковую работу в республиканских и областных архивных фондах.

Рабочие группы выявляют документы по следующим направлениям: восстания, депортированные, раскулачивание, беженцы, лагеря ГУЛАГ НКВД, военнопленные и другие.

За 2022 год экспертами рабочих групп изучено 422 фонда (348 открытых, 74 закрытых), просмотрено 11001 дело (в открытых – 9622, в закрытых – 1379).

В результате проведённой работы на сегодняшний день выявлен 2931 факт о нереабилитированных лицах (в открытых – 1835 человек, в закрытых – 1096), а также выявлены 39 новых событий (в открытых – 30, в закрытых – 9).

Из 2931 факта о людях, согласно анализа и предварительных данных рабочих групп, под реабилитацию могут подпадать 2747 человек, или 93% выявленных, не подпадают 184 человека (не были осуждены или лица, которые, помимо политических статей, преследовались по уголовным статьям).

Из 2747 на рассмотрение в Госкомиссию подготовлены материалы на 912 человек, или 33%, по остальным 1835 нереабилитированным (67%) ведётся сбор необходимых материалов.

Во внутреннюю базу информационной системы «Жертвы политических репрессий» членами рабочих групп с января по октябрь 2022 года внесены сведения о 650 гражданах – жертвах политических репрессий, в рамках тем групп, для дальнейшего расследования фактов репрессий и формирования списка не реабилитированных.

Проведена сверка со списком ранее реабилитированных лиц, предоставленных Восточно-Казахстанской областной прокуратурой за период с 1997 года по настоящее время – 8 390 человек.

Проведены два расширенных заседания Региональной комиссии по вопросам полной реабилитации жертв политических репрессий.

30 мая состоялась презентация книги Алдияра Аубакирова «Письма в никуда» о насильственно депортированных немецких семьях в Восточный Казахстан.

В рамках презентации организованы книжные выставки областной детско-юношеской библиотеки и областной библиотеки имени Пушкина, выставки фотографий и материалов Государственного архива и областного историко-краеведческого музея.

31 мая Восточно-Казахстанским университетом имени Сарсена Аманжолова была организована региональная научно-практическая конференция «Память во имя будущего», в которой приняли участие руководители рабочих групп и выступили с докладом.

В рамках данного мероприятия были даны интервью руководителями групп Нелли Краснобаевой и Амантаем Джаксылыковым, секретарём Региональной комиссии А. Сергазиной.

В тот же день аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов посетил музей памяти жертв политических репрессий, расположенный в городе Усть-Каменогорске, где ознакомился с экспозицией, встретился с потомками жертв политических репрессий.

В День памяти жертв политических репрессий и голода на территории области в 150 мечетях, 44 православных и католических церквях проведены поминальные службы по жертвам репрессий.

В соответствии с медиа-планом работы Региональной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий на 2022 год опубликованы 8 статей и интервью в областных газетах «Дидар» и «Рудный Алтай».

В октябре в Проектный офис Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий и Институт истории и этнологии имени Ч. Валиханова направлен сборник документов «Неизвестные страницы истории Семипалатинского Прииртышья (1920-1930 гг.)» для включения в «Материалы Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий (20-50 годы ХХ века)».

1 ноября 2022 г. Институт истории и этнологии имени Ч. Валиханова выпустил сборник материалов Международной научно-практической конференции «Научно-методологические основы полной юридической и политической реабилитации жертв политических репрессий в Казахстане: новые категории жертв репрессий». В данный сборник вошли статьи Альмиры Баеловой, Нелли Краснобаевой, Татьяны Шустовой и Зинаиды Надыкто.

До конца 2022 года будет выпущен сборник документов «Неизвестные страницы истории Семипалатинского Прииртышья (1920-1930 гг.)» в количестве 1000 экземпляров за счёт республиканского и областного бюджетов.

Рабочей группой по изучению, подготовке заключения и рекомендации по реабилитации жертв политических репрессий, расстрелянных без суда и следствия в ходе подавления 372 восстаний, а также подвергнутых репрессиям внесудебными и судебными органами за участие и поддержку этих восстаний совместно с Восточно-Казахстанским университетом им. С. Аманжолова разработана карта мест восстаний и массовых захоронений в Восточно-Казахстанской области.

Только совместная работа архивистов, учёных, общественных деятелей с заинтересованными центральными государственными и местными исполнительными органами позволит обелить имена тех, кто незаслуженно оказался в жерновах советской власти и был репрессирован.

Указ Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева № 456 – это то направление, которое является своевременным и правильным решением для реабилитации репрессированных.

Выявление и в дальнейшем полная реабилитация жертв политических репрессий – долг потомков перед предками.

Пусть репрессии и являются чёрными страницами, но это история нашей страны, и мы должны чтить память и увековечить имена тех, кто пострадал в те нелёгкие времена.

Рустем Сергазинов,

руководитель отдела организационно-проектной работы регионального центра «Рухани жаңғыру»