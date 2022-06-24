Память свято храним

Подвиг воинов Победы невозможно забыть в веках, потому и сейчас, спустя 81 год после начала первых залпов войны, ведётся поисковая работа. Специальные отряды добровольцев находят братские могилы, останки погибших солдат, определяют их имена и фамилии, находят родственников.

Жители Восточного Казахстана тоже вносят лепту в этот поиск, помогая потомкам сохранить или восстановить память о своих погибших дедах и прадедах.

Среди тех, кто стоял у истоков волонтёрской работы по поиску родных и близких погибших солдат жительница Усть-Каменогорска Зауреш Байкенова. Ныне пенсионерка, Зауреш Ертаевна всю жизнь проработала завучем по воспитательной работе в Коростелевской средней школе Бородулихинского района, которую в своё время сама окончила.

Поиск пропавших без вести дедов по материнской и отцовской линии она начала, ещё будучи студенткой Неженского педагогического института им. Гоголя (Украина). Но в середине 1970-х годов практически все военные архивы были либо засекречены, либо малодоступны обычным гражданам, и потому что-либо узнать о судьбе бойцов Темиргалия Дюсенбаева и Тумарбая Мухатаева в то время так и не удалось.

Сегодня ситуация в корне изменилась: рассекречены и открыты в широком доступе многочисленные архивы, создаются базы данных фронтовиков, выставляются в Сети имена солдат, чьи останки были обнаружены в результате поисковой работы отрядов добровольцев.

В поисках утраченного

Выйдя на пенсию, Зауреш Байкенова с энтузиазмом занялась поиском информации о своих предках, до сих пор считающихся без вести пропавшими.

– Я обратилась за помощью в поисковый отряд «Искатель» города Тулы, где был похоронен брат моего деда Омаргалия Дюсенбаев. Так я впервые познакомилась с работой поисковых отрядов и с координаторами проекта «Судьба солдата». Это был конец 2018 – начало 2019 года, – вспоминает Зауреш Ертаевна.

Позже, уже работая в ОО «Атамнын Аманаты», она связалась с архивными поисковиками из Казахстана: Кулян Нурмагамбетовой (Алматы), Сергеем Федоренко и Александром Шитовым из поискового отряда «Майдан жолы».

– Впервые информацию об одном из моих дедов, Темиргалие Дюсенбаеве, обнаружили Кулян Нурмагамбетова и Сергей Федоренко. А ведь до этого момента о нём вообще не было никаких сведений. Из информации стало ясно, что дед служил в составе 987-го запасного стрелкового полка. Далее его следы теряются, и он пропадает без вести. Но я не отчаялась и продолжила поиски. Написала письмо с просьбой оказать помощь в поиске сведений в проект «Судьба солдата». Там поисковики нашли документы, подтверждающие, что мой дед был жив, по крайней мере, до 1 июля 1944 года. Он воевал тогда в составе 377-й Валгинской Краснознамённой стрелковой дивизии. Был дважды ранен, после третьего ранения его отправили в госпиталь. Сначала в Нижний Новгород, потом в Калинин. Позже его должны были перевести в тыловой госпиталь, но какой – пока установить не удалось. Поиск продолжается, – рассказала о результатах поисковой работы Зауреш Байкенова.

Недавно она начала поиски сведений и о втором своём деде – Тумарбае Мухатаеве 1905 года рождения. Почему-то в семье было принято считать, что в годы войны он служил в трудармии. Но оказалось, совсем не так. Поисковик Кулян Нурмагамбетова сумела найти материалы, в которых говорится, что Тумарбай Мухатаев служил в составе 138-й Прикарпатской стрелковой дивизии и пропал без вести на территории Полтавской области Украины. Поисковики Украины Василий Дихтя и Василий Журахов успели найти сведения о его семье, объехали несколько сёл, где проходил боевой путь этой стрелковой дивизии. Но на обелисках, воздвигнутых на братских могилах, его имя не значится. К сожалению, события, развернувшиеся на территории Украины, временно отодвинули дальнейшие поиски. Но они продолжатся обязательно.

Один в поле не воин

Как оказалось, поисковый отряд Тулы тоже нуждался в помощи добровольцев из Восточного Казахстана. На тот момент этот поисковый отряд обнаружил останки двух бойцов, у которых в посмертных медальонах значилась информация о призыве в составе 238-й стрелковой дивизии, которая формировалась в 1941 году в Семипалатинске. Останки были найдены в районе города Алексино одноимённого района. Один из них – Кабин Аубикиров – был призван из села Предгорного, второй – Николай Иванович Сафронов – из Риддера. К сожалению, поиск их родных и потомков до сих пор не увенчался успехом. Эта работа продолжается. В ней задействованы десятки, а может быть, и сотни волонтёров: поисковики, школьники, педагоги, обычные добровольцы.

– Вот так, незаметно для себя самой, я стала волонтёром-поисковиком в Восточно-Казахстанской области. Но один в поле не воин: нужно было собирать команду единомышленников. Поисковая работа интересная и нужная, она буквально захватывает. Я стала много общаться с разными людьми, привлекать их к поиску пропавших без вести и родственников солдат. Первыми моими соратниками стали учителя родного Бородулихинского района. С ними мы уже нашли родственников нескольких солдат войны, помогли восстановить боевой путь фронтовиков по заявкам потомков, – пояснила волонтёр-поисковик.

Нашлись сподвижники поискового движения и в Усть-Каменогорске. Первым стал руководитель волонтёрского, а ныне волонтёрско-поискового отряда средней школы №29 Борис Воробьёв. Он с ребятами уже больше года активно занимается поисковой работой. Они сотрудничают с поисковиками России, Беларуси, Украины, распространяют информацию о найденных солдатах в надежде найти их родных, проводят слёты и конференции по патриотическому воспитанию. Например, в феврале нынешнего года в школе прошла памятная для всех встреча с членами столичного поискового отряда «Майдан жолы». Старшие товарищи помогали советами и делом своим юным коллегам по поисковой работе.

На эту встречу приглашались представители многих школ Восточно-Казахстанской области. Одной из первых откликнулась директор Серебрянской средней школы №1 Ирина Бесчалова. Уже через месяц после этой встречи в школе был организован поисковый отряд, который влился в общую работу.

Третий поисковый отряд организовали в Азовской средней школе. И с этим тоже связана отдельная история. Несколько лет назад поисковики России обнаружили останки и личные вещи бойца Лескина из Уланского района. Однако его родные давно выехали на постоянное место жительства, и найти их было не так-то просто. Поэтому было принято решение передать все вещи и документы бойца в его родную школу. Этот случай стал примером для юных сельчан, и в школе был создан поисковый отряд. Кстати, ребята приняли участие в Уроке мужества в Нур-Султане и посчитали нужным передать одному из центральных музеев столицы вещи и документы солдата Лескина.

Всемирная сеть

Поисковая работа сегодня охватила многие страны мира. Поиски родных и близких ведутся в России, Беларуси, Украине, Казахстане, Польше, Германии и многих других странах Евразийского континента. И эта сеть тесно переплетает судьбы людей, создаёт всё новые и новые связи, которые помогают в нелёгком поиске.

– Главное, не отчаиваться. Конечно, стоит сначала самим попробовать восстановить боевой путь своего родного человека. Начинать надо с военкомата, откуда он был призван. Потом идти по боевому пути из полка или дивизии. Так вернее всего можно обнаружить необходимые документы и сведения, – советует Зауреш Ертаевна.

Но если вы зашли в тупик в своих поисках, не беда. Всегда есть люди, которые помогут. Это добровольцы, профессиональные поисковые отряды, просто неравнодушные люди, которые знают, где и как искать нужные сведения. Благодаря их кропотливой работе в архивах и музеях, на археологических раскопках в местах битв и сражений, составляются базы данных солдат и офицеров, пишутся книги и очерки о боевом пути той или иной дивизии, составляются маршрутные листы…

Подключаются к этой работе и учёные. Профессор КазНУ им. аль-Фараби Лайла Ахметова уже несколько лет занимается исследованием боевого пути казахстанцев, защищавших Брестскую крепость. Кстати, несколько лет назад она посетила Семей, где прошла презентация её книги. Но свою работу Л. Ахметова продолжает и ведёт поиск уже родных и потомков защитников Бреста.

– В разных странах мира есть люди, которые по мере сил и возможностей помогают восстановить утраченные сведения о боевом пути казахстанских воинов. Например, в Харькове Макка Каражанова помогает в поиске солдат, служивших в составе 106-й конной казахской кавалерии. Она помогла уже очень многим восстановить память о своих родных и близких, – рассказывает Зауреш Байкенова.

Екатерина Гуляева

Фото из архива Зауреш Байкеновой