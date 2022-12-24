Память о земляках

В Зайсанском районе почтили память пограничников, погибших в авиакатастрофе 10 лет назад.

25 декабря 2012 года в пригороде Шымкента разбился самолет Ан-72, принадлежащий пограничной службе Комитета национальной безопасности РК.

По данным пресс-службы КНБ РК, в тот день погибли семеро членов экипажа и 20 военнослужащих, находившихся на борту этого воздушного судна. Двое из них были из Зайсанского района.

В городе Зайсан местные старшеклассники, студенты колледжей, ветераны воинской службы и военнослужащие возложили венки к памятнику нашим землякам Бауыржану Кожахметову и Алмазу Ибраеву, погибшим в авиакатастрофе при исполнении служебных обязанностей.

Марк Касымов

Зайсанский район