Память о герое Великой степи

В будущем, 2022 году в истории Казахстана будет большое, значимое и дорогое для всего многонационального народа событие. Исполнится 330 лет со дня рождения талантливого мужественного военачальника, истинно народного героя Кабанбай батыра – незаурядной и смелой личности, оставившей след в многовековой летописи Великой степи.

В честь предстоящей памятной даты состоялась Республиканская научно-практическая конференция, организованная Восточно-Казахстанским университетом имени Сарсена Аманжолова. Как отмечается в распространённом пресс-релизе, она посвящена жизни и деятельности одного из организаторов национально-освободительной борьбы казахов с джунгарскими завоевателями, прославленного полководца Каракерея Кабанбая. В преддверии 330-летия отмечается его роль в истории, а также добрая память, сохранившаяся в народе. В работе конференции приняли участие учёные, известные общественные деятели, специально приехавшие в Усть-Каменогорск из других регионов и городов страны.

В рамках программы мероприятия прошла церемония возложения цветов к памятнику Кабанбай батыру, расположенному у въезда в областной центр со стороны алматинской трассы. Именитые гости, а также коллеги-учёные отметили в своих выступлениях важность проводимой совместной работы в год 30-летия Независимости Республики Казахстан. В их числе руководитель международного фонда «Кабанбай» и республиканского общественного объединения «Ер Каптагай» Кусман Шалабаев. Он выразил признательность за то, что казахстанцы свято почитают память великих предков, вносят свой посильный вклад в развитие страны.

В почётном карауле у памятника батыру выстроились студенты военной кафедры, открытой и действующей в вузе по инициативе руководства университета. История и традиции военного дела получают продолжение на новом уровне и в духе стремительно меняющегося времени. Имя легендарного батыра из славной истории носит одна из многих оживлённых улиц в областном центре.

Воспитание и обучение молодого поколения берёт своё начало со школьной и студенческой скамьи. В лицее № 44 имени Оралхана Бокея также была организована передвижная выставка, посвящённая жизни и воинским подвигам Каракерей Кабанбая. Экспозицию подготовили сотрудники одной из библиотек города, представившие необходимую литературу, другие письменные источники.

Участники конференции отмечали, что Кабанбай батыр принимал участие и одержал победу в больших сражениях за освобождение родной земли – их насчитывается более ста.

В научно-практической конференции, прошедшей на базе лицея, приняли участие ведущий научный сотрудник Института истории государства КН МОН РК Канат Есенов, директор лицея № 44 имени Оралхана Бокея Жаңыл Назарбаева, депутат Аягозского районного маслихата Нурланбек Токтабаев, историки Восточного Казахстана, руководство и профессорско-преподавательский состав университета.

Теме независимости как многовековой мечте народа и пути её достижения посвятила своё выступление кандидат исторических наук, сеньор-лектор кафедры истории Казахстана ВКУ им. С. Аманжолова Роза Чекетаева. В свою очередь, кандидат исторических наук, сеньор-лектор Маратбек Аканов всесторонне осветил тему «Кабанбай батыр – истина и легенда». Он также отметил важность и актуальность научных подходов к изучению прошлого.

В народе имеет хождение много легенд и преданий. Потому с содержательным докладом «Личность Кабанбай батыра в устных и письменных источниках» выступил профессор Университета Шакарима из Семея Мухтарбек Каримов.

Есть темы, имеющие самое прямое отношение к Восточному Казахстану. Об основных итогах историко-познавательной экспедиции «Аягоз – Майлышат – Шорга» сообщил ведущий научный сотрудник Института истории государства КН МОН РК, кандидат исторических наук, ассоциированный профессор Канат Есенов. Всё это является богатым материалом для дальнейших научных исследований.

Диалог учёных продолжился в главном корпусе Восточно-Казахстанского университета имени Сарсена Аманжолова. В ходе научно-практической конференции затронуты и другие темы, которые касаются важной роли видных деятелей, знаменитых батыров и незаурядных личностей в истории и в обществе.

Также было уделено внимание историческим названиям различных территорий и многим направлениям исследовательской работы местных учёных. Поскольку формат конференции в виде круглого стола позволил коллегам обсудить актуальные вопросы совместной научной деятельности.

Таир Сапаргалиев

Фото Тлеубека Шаяхмета