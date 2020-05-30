Память горьких лет

Оксана Сомова, специалист по истории КГКП «Риддерский историко-краеведческий музей»:

– Я внимательно прочитала обращение Главы государства Касым-Жомарта Токаева по случаю Дня памяти жертв политических репрессий и голода. Глубоко разделяю слова Президента о том, что для многих народов, пострадавших от тоталитаризма, казахская земля стала настоящим домом. Мужество и терпение наших предков позволили достойно пройти тяжелейшие испытания и сплотиться в единую нацию.

Риддер в 1920-1950 годы тоже был охвачен волной сталинских репрессий. Они затронули все слои общества, все социальные группы. Крестьяне, инженерно-технический персонал, интеллигенция были обвинены, арестованы, сосланы или расстреляны. Пострадали и их близкие, которых официально объявили членами семьи «врага народа».

Так, в Риддере в мае 1938 года органами НКВД был разоблачен и арестован секретарь горкома партии Иван Васильевич Курицын. Его приговорили к 15 годам лагерей, позже реабилитировали, ныне он – Почетный гражданин Риддера.

Первая волна арестов на Риддерском комбинате началась в связи с аварией на Григорьевской шахте и падением добычи руды в конце января 1937 года. В основном, она прошлась по руководящей «верхушке».

Следственные органы инкриминировали директору Риддерского горно-заводского комбината «Риддер-золото» Якову Арефьевичу Духанову не только допуск вредительства, но и то, что сам пошел на поводу у врагов народа.

Были арестованы: главный инженер комбината Владимир Фёдорович Вебер, начальник горного цеха Василий Иванович Агеев, главный механик комбината Марков, инженеры – Смирнова, Гоникман, Толыбаев, Ометов, Мартынов и другие. Как руководителям производства, всем им ставилось в вину запутывание проектно-сметной документации, сознательное извращение политики партии в области зарплаты, создание условий для частых производственно-промышленных аварий…

В списки «врагов народа» в Риддере также были занесены заместитель директора «Алтайполиметалл» Есеналы Мадалиев (приговорён к расстрелу), инструктор горкома Мукат Алибаев (осужден на 10 лет), инженер геологии Омар Толыбаев (осужден на 10 лет), преподаватель Еркеболат Бекмухамбетов (осужден на 8 лет). Подверглись репрессиям инженер-гидротехник Ракымбек Сабатаев, Оракан Умаров, Балгобек Ергожаев, помощник-заместителя директора обогатительной фабрики по хозчасти Шарип Аспендияров, комендант треста «Риддерстрой» Шамшит Когабаев, старший нормировщик строительного управления Жумат Омашев.

В 1937 году шли повсеместные аресты. Люди боялись за своих близких. С семьями так называемых «врагов народа» старались не общаться. Только в 1937 году в колхозе «Вторая пятилетка» Риддерского района были арестованы 20 человек.

В течение длительного времени арестованные находились в следственных камерах Риддерского НКВД. Люди вынуждены были признавать все пункты обвинения, чтобы сохранить себе жизнь.

Разразившийся в 1932-1933 годах голод, вызванный коллективизацией, крепко задел и промышленные районы. Если к 1928 году в Риддере из 2366 дворов 1300 были связаны с сельским хозяйством, то уже к 1931 году таких осталось 242. Голод толкал на противоправные поступки, и содержание содеянного зачастую далеко не соответствовало суровости приговора.

Неизмеримы страдания тех, кто пережил стресс насильственного переселения – депортации. В Риддере живут семьи, чьё старшее поколение пережило страшные годы депортации. Это представители немецкого, корейского, чеченского и многих других народов, сосланных в Казахстан в те годы без средств к существованию.

Благодаря братской помощи казахского народа, который сам пережил величайшую трагедию голода в своей истории, все тяготы массовых политических репрессий, обездоленным людям удалось выжить. Казахи оказали неоценимую поддержку переселенцам в самый критический момент их жизни.