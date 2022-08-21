Палитра ярких идей

В конце августа жители всей страны будут праздновать День Конституции Республики Казахстан, а устькаменогорцы ещё отметят и День города. Для жителей и гостей областного центра подготовлена масштабная праздничная программа.

Из-за пандемийных ограничений последние два года не удавалось провести массовое торжество. В этом году организаторы решили наверстать упущенное, и подготовили насыщенную праздничную программу.

Мероприятия ко Дню Конституции РК стартуют 22 августа с недели лекториев. Жителям и гостям областного центра, в частности молодому поколению, разъяснят значимость изменений, внесённых в Основной закон страны по итогам всенародного референдума.

24 и 26 августа в библиотеках Усть-Каменогорска состоятся круглые столы «Жаңа Қазақстанның жаңартылған Ата Заңы» по обсуждению и разъяснению основных положений Конституции.

30 августа, в 11:00, на центральной площади горожан ожидает торжественное тематическое мероприятие, а также концертная программа.

С 25 августа в областном центре начнутся мероприятия ко Дню города.

Так, 25 августа, в 18:00, состоится пробег по улицам города ретроавтомобилей из коллекции компании «Эмиль» с расстановкой у Дома дружбы – центра общественного согласия. В 19:00 в Доме дружбы – центре общественного согласия пройдёт костюмированная ретровечеринка «Машина времени, или Страницы истории города» в стиле 60-х, 70-х, 80-х, 90-х, 2000-х. Гостей праздника ожидает ретромузыка и конкурсы, выставка ретроавтомобилей, антиквариата и предметов из прошлого, а также конкурс на лучший образ.

26 августа, в 18:00, на площади амфитеатра пройдёт гала-концерт конкурса «Өскемен дауысы».

С 26 по 29 августа, в 10:00, на Комсомольском острове состоятся соревнования по пляжному волейболу ӨskemenCup. В открытом турнире за кубок акима Усть-Каменогорска поборются 15 любительских команд.

27 августа, в 11:00, в Восточно-Казахстанском университете имени С. Аманжолова состоится конференция «Өскемен қаласының қалыптасу тарихы және даму болашағы».

С 27 по 31 августа, 15:00 – 21:00, 30 августа – 9:00 – 20:00, на площади Республики будут работать три выставочные юрты: «Адамзат тыңбәрін сүйбаурымдеп» по тематике «Слова назидания Абая», «История и достижения города» и «Выдающиеся личности города». Вход свободный.

С 27 по 29 августа, в 17:00, в парке на реке Комендантке, аллее Өскемен и площади амфитеатра пройдёт трёхдневный марафон «Селфи-квест». По QR-кодам, размещённым в 15 знаковых местах Усть-Каменогорска, участникам необходимо будет отправить своё селфи. Отметим, что горожан будут ждать памятные призы. Победителей объявят и вручат им призы на центральной площади во время вечерней праздничной программы 30 августа.

27 августа, в 18:00, на площади амфитеатра будет организована товарищеская встреча по греко-римской и вольной борьбе «Ұлы дала батырлары» между спортсменами города и сборной командой Республики Казахстан. Участие примут любители пяти возрастных групп по пяти весовым категориям.

28 августа, в 17:00, на площади амфитеатра в честь праздника будет организована вечеринка Whiteparty. Вход – по дресс-коду. Необходимо прийти в одежде белого цвета.

С 29 по 30 августа, в 10:00, на стадионе «Алтай» пройдут соревнования по футболу среди воинских частей областного центра.

30 августа, в 10:00, в теннисном центре Smash запланировано проведение турнира города по большому теннису среди детей до 16 лет.

30 августа, в 17:00, на площади Республики состоится фестиваль «Вкус Востока», в рамках которого рестораны и кафе областного центра презентуют свои блюда. Также гостей ожидают мастер-классы и конкурсы.

30 августа, с 18:30 до 22:00, на площади Республики жителей и гостей областного центра ожидает вечерняя программа, посвящённая Дню города, с участием звёзд казахстанской эстрады.

Также в рамках празднования Дня города в социальных сетях стартовал челлендж «История моей семьи – история моего города», участие в котором может принять каждый его житель. Необходимо рассказать историю своей семьи, связанную с городом, и опубликовать пост под хештегом #меніңқалам #мойгород.

Помимо этого, с 17 августа стартовал конкурс «Герои рядом» среди жителей областного центра. В рамках проекта необходимо рассказать о человеке, которого считаете героем нашего времени. Лучшие истории выберет конкурсная комиссия. Материалы нужно направлять по электронному адресу geroy.ryadom@bk.ru. За дополнительной информацией обращаться по телефону +7 (7232) 250-190.

Александра Исаева

Фото Аяужан Утеулиновой