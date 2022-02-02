Учитель химии из Абайского района заняла первое место в областном этапе республиканского конкурса «Фестиваль педагогических идей».

Ежегодный конкурс направлен на стимулирование творческого и профессионального роста педагогов, повышение их профессионального мастерства, выявление и распространение современных инновационных образовательных технологий.

В нём приняли участие 114 педагогов-победителей районных и городских этапов по пяти направлениям: «Система менеджмента в образовании», «Палитра мастерства», «Творческая волна», «Когда закончился урок…», «Психологическая копилка».

По итогам конкурса первое место среди учителей химии заняла педагог средней школы имени Шакарима Марзия Абылхаева.

Гульжан Естаева

Абайский район