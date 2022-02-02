Вести из районов

Палитра мастерства

02.02.2022
699

Учитель химии из Абайского района заняла первое место в областном этапе республиканского конкурса «Фестиваль педагогических идей».

Ежегодный конкурс направлен на стимулирование творческого и профессионального роста педагогов, повышение их профессионального мастерства, выявление и распространение современных инновационных образовательных технологий.

В нём приняли участие 114 педагогов-победителей районных и городских этапов по пяти направлениям: «Система менеджмента в образовании», «Палитра мастерства», «Творческая волна», «Когда закончился урок…», «Психологическая копилка».

По итогам конкурса первое место среди учителей химии заняла педагог средней школы имени Шакарима Марзия Абылхаева.

Гульжан Естаева

Абайский район

 

02.02.2022
699

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