Пальчики оближешь!

Накануне праздника в Усть-Каменогорске прошёл кулинарный конкурс по приготовлению национальных блюд представителями разных этносов.

Областной Дом дружбы – центр общественного согласия провёл онлайн-конкурс среди представителей этнокультурных объединений «Кухня народа Казахстана», посвящённый 25-летию АНК и Дню независимости РК.

На конкурсе были представлены блюда русской, еврейской, армянской и немецкой кухни. Участники поразили членов жюри и пользователей соцсетей своими кулинарными шедеврами.

Одни названия чего стоят! «Перёпелки в горшочках» – старинное русское кушанье, «Шакшука» – традиционное израильское блюдо, «Танапур» – древний армянский суп, горячее Eintopf и печеночный паштет Straßburger Leberpastet – угощения немецкой кухни.

– Благодарим всех за участие в конкурсе, – сказал заместитель руководителя Дома дружбы – центра общественного согласия ВКО Равиль Юнусов. – Из года в год мы знакомимся с традициями, языками, культурой, национальной кухней разных этносов Казахстана. Считаю, что единый дастархан укрепляет общение и взаимопонимание. Желаю всем творческих успехов!

Итоги конкурса были подведены во время онлайн-концерта. Открыл концертную программу участник ансамбля «Вайнах» Адам Эльмурзаев с номером «Попурри на кавказском барабане». Также зрителей не оставил равнодушным энергичный танец студии спортивного танца «Дуэт». Худрук группы «Ажарым» Гульзада Хамитова порадовала онлайн-гостей вокальным номером.

Стоит отметить, что результаты подвели с учётом интернет-голосования на странице Қоғамдық Келісім путём подсчёта лайков и комментариев. Жюри отметили лучших участников ценными призами по номинациям: «Самое презентабельное и изысканное блюдо», «Самое оригинальное блюдо», «Самый оригинальный рецепт блюда», «Новые оттенки вкуса».

Елена Пашке

Фото из архива автора