Пакет услуг «Трудоустройство»

В регионе проводится активная работа по содействию занятости населения. Большого внимания этот процесс удостоен сегодня, в период действия карантина.

Текущая ситуация на рынке труда неблагоприятна. Кризис бьёт не только по рабочим местам, но и по уровню оплаты труда. Практически во всех отраслях произошло сокращение персонала. Одномоментный карантин и приостановка работы очень многих компаний сократили возможность применить такой испытанный метод смягчения экономических шоков для рынка труда, как частичная занятость и частичная оплата труда. У многих малых и средних предприятий просто не было на такой случай резервов. Кроме того, неопределённость будущего заставляет бизнес пересматривать зарплатные программы. А это плохой задел на будущее.

Тем не менее, этой проблеме в регионе пытаются решительно противостоять, используя различные механизмы. По информации Управления координации занятости и социальных программ, на сегодняшний день создано около 18 тысяч временных рабочих мест в рамках программ «Дорожная карта занятости-2020» и «Еңбек», в том числе около 10 тысяч человек трудоустроены по направлениям Центров занятости.

– На сегодня 14 тысяч жителей Восточного Казахстана воспользовались мерами государственной поддержки содействия занятости, став участниками программы «Еңбек», – сообщил заместитель руководителя Управления координации занятости и социальных программ Досхан Кайргазинов.

Он также отметил, что отдельная работа ведётся по трудоустройству молодежи. Одним из направлений программы «Еңбек» предусмотрена такая мера, как молодежная практика. Она позволяет вчерашнему выпускнику непосредственно на рабочем месте приобрести практические навыки и в отдельных случаях закрепиться на рабочем месте после её окончания.

– В целях подготовки кадров по профессиям, востребованным на региональном рынке труда, 3807 студентов на базе 48 колледжей области получают новые профессии, с 1 сентября ожидается приём дополнительно 1730 человек, – проинформировал представитель управления.

Через фонд «ДАМУ» реализуется развитие массового предпринимательства посредством кредитования и гарантирования кредитов. В этом году за счёт государственного бюджета выданы кредиты для реализации 534 проектов на сумму 2,2 млрд тенге, а также

473 гранта на реализацию новых бизнес-идей на сумму 263 млн тенге.

– Активными мерами содействия занятости охвачено шесть тысяч человек, в том числе на субсидируемые социальные рабочие места направлено 612, молодежную практику – 331, общественные работы – более пяти тысяч человек, – добавил Досхан Кайргазинов.

В настоящее время в рамках «Дорожной карты занятости» в регионе реализуется 817 инфраструктурных проектов. В ходе их осуществления запланировано создание 20 тысяч рабочих мест, более тысячи из них – постоянных.

Бахыт Сарсембаева